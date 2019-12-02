США пришли в Сирию для грабежа, а не для борьбы с террористами ИГ

Москва, 2 декабря. США никогда не стремились принести в Сирию мир, они грабили страну и помогали террористам, чтобы продолжать разворовывать ее ресурсы. Такое мнение выразил военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.

Он напомнил, что когда в октябре 2015 года Россия пришла на помощь Сирии по просьбе лидера Башара Асада, американцы «боролись» с «Исламским государством»1 (запрещено в РФ) уже более трех лет и заявляли, что нанесли по террористам 6,5 тысячи авиационных ракетно-бомбовых ударов. При этом ИГ1 контролировало более 70% территории Сирии.

«Уже тогда возник естественный вопрос, а что же они [США] там делали, если территория все больше попадала под контроль террористов. Когда я смотрел спутниковые съемки, меня поразило огромное число воронок от американских бомб и ракет, которые находились в местах, где никаких боевиков не было. Уже тогда стало ясно, что американцы и не вели никакой борьбы с ИГИЛ»1, — сказал Баранец Nation News.

Военный обозреватель заметил, что на тот момент не были точно известны цели пребывания США в Сирии. О том, что своими главными задачами в государстве Вашингтон определил свержение легитимного руководства страны и расширение своего влияния с помощью боевиков ИГ, стало известно позднее.

«Игра в кошки-мышки» с террористами, как выразился Баранец, продолжалась до момента включения в сирийские процессы России, благодаря усилиям которой на сегодняшний день боевики контролируют не более 5% территории.

По мнению собеседника Nation News, «пакостное лицо» Соединенных Штатов раскрылось в последние месяцы, когда они открыто оккупировали крупнейшие нефтегазовые месторождения Сирии.

Вашингтон показал, что истинной причиной пребывания американцев в государстве является не борьба с терроризмом, а сирийская нефть.

«США пришли хорошенько пограбить Сирию, что, собственно говоря, и делают. Я уже не говорю, что американцы вошли в САР с грубейшим нарушением норм, которые диктует Совбез ООН. Без разрешения законного правительства Сирии они не имеют права присутствовать в республике, что зафиксировано, кстати, и в сочинском меморандуме, который подписали Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Грабительское лицо США показало себя во всем блеске», — подчеркнул Баранец.

Он указал на то, что американцы значительно увеличили в Сирии военный контингент и перебросили в государство тяжелое вооружение в виде танков.

«Понятно, что США и не собирались всерьез биться с главным мировым злом — ИГ. Они используют терроризм в своих целях», — заключил военный обозреватель.

Ранее важную роль России в процессе сирийского урегулирования отметил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Он выразил мнение, что без российской помощи Сирия превратилась бы в террористический халифат. В борьбе с терроризмом РФ добилась впечатляющих побед, а ее военное вмешательство, ограниченное по масштабам и целям, стало единственным верным способом спасения для государства, оккупированного боевиками, которым все это время помогали США.

Редакция Федерального агентства новостей получила уникальные свидетельские показания, подтверждающие участие США в создании, поддержке и финансировании ИГИЛ. ФАН опубликовал расследование MADE IN USA: Как США помогают «Исламскому государству», в котором рассказал, какие задачи на деле решал в Сирии Вашингтон, имитировавший противостояние терроризму.

Кроме того, ФАН описал, как происходит разворовывание сирийской нефти под эгидой США: кого Америка использует, ведя свой криминальный бизнес, какими путями вывозит чужие национальные ресурсы, и почему кто-то соглашается быть ее «партнером», осознавая, что все в схеме Вашингтона противоречит не только законодательству, но и нормам морали.

В первой части расследования «Либеральные журналисты РФ работают на ИГ» ФАН вскрыл факты сотрудничества журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с ИГИЛ. Один из бывших боевиков рассказал, что общался с Коротковым, когда занимался пропагандой для террористов. Оказалось, что представитель СМИ работал с джихадистами по заказу осужденного в России беглого олигарха Михаила Ходорковского.

1 Организация запрещена на территории РФ.