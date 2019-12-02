Поклонская доказала, что Украина давно признала Крым российской территорией

Москва, 2 декабря. Украина, которая на словах продолжает оспаривать результаты крымского референдума, на деле уже давно признала полуостров российской территорией. Об этом в понедельник заявила депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая поймала Украину на внутреннем противоречии.

По мнению парламентария, Киев сам расписался в признании Крыма, когда начал вводить всевозможные блокады в отношении региона. Депутат уверена, что украинские власти никогда не пошли бы на подобный шаг, если бы считали крымчан своими гражданами.

«С учетом того, что уже на протяжении 5 лет Украина применяет в отношении Крыма всевозможные блокады, то активные действия показывают, что они смирились. Иначе как бы они к своим гражданам применяли бы подобные блокады?» — пояснила Поклонская «Царьграду».

Она предложила Киеву изучить референдум 2014 года, если украинские чиновники на самом деле хотят узнать мнение местных жителей о воссоединении с Россией.

Отметим, что на признание российского Крыма западными странами ранее указывал президент РФ Владимир Путин. Он обратил внимание на введенные против Крыма санкции, которые фактически являются наказанием за озвученное на референдуме решение. А это значит, что крымчане сами определили свою судьбу и ни о какой «аннексии» речи тут не идет.

Крым воссоединился с Россией по итогам народного референдума в 2014 году. Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое местными жителями, окончательное и обсуждению не подлежит, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение.

С 2014 года Крым посетили делегации из США, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Японии и Эстонии. Каждый раз министерство иностранных дел Украины или другие официальные органы власти выпускает ноты протеста, требуя, чтобы все визиты на российский полуостров были согласованы с Киевом