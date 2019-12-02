Соглашения Эрдогана и Сарраджа грозят усугублением ливийского кризиса, заявили в ЛАГ

Каир, 2 декабря. Вице-спикер парламента Лиги арабских государств (ЛАГ) Саад Джамаль осудил подписание «меморандума о взаимопонимании» между Турцией и террористами так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

28 ноября в Стамбуле состоялась встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с так называемым «премьер-министром» ПНС Ливии Файезом Сарраджем, по итогам которой были подписаны соглашения о «Безопасности и военном сотрудничестве», а также об «Ограничении юрисдикции на море».

Джамаль отметил, что в рамках подписанных соглашений Анкара намерена продолжить поставки оружия террористам ПНС Ливии, что может привести к активизации исламистских группировок и новому витку кровопролития в республике.

«Арабский парламент обсудит вопрос лишения признания легитимности Сарраджа и Президентского совета в середине месяца», — подчеркнул вице-спикер ЛАГ.

Подписание соглашений о сотрудничестве между Турцией и террористами ПНС Ливии вызвало международный скандал. Так, власти Египта осудили данные соглашения, назвав их незаконными, а также призвали мировое сообщество оказать влияние на действия террористов ПНС, которые препятствуют мирному урегулированию ситуации в Ливии.

Власти Кипра также осудили подписание «меморандума о взаимопонимании» между Турцией и террористами ПНС. В свою очередь МИД Греции назвал «географически абсурдной» сделку между Анкарой и ПНС Ливии, отметив, что меморандум игнорирует остров Крит в Средиземном море, что является нарушением международного права. Кроме того, власти Греции намерены обратиться к странам-участницам НАТО с требованием осудить власти Турции и принять меры в отношении Анкары.

В настоящее время западная часть Ливии контролируются боевиками так называемого Правительства национального согласия, искусственно сформированного при поддержке лишь 12 стран-участниц ООН. Восточная часть страны находится под контролем законного правительства Ливии, которое было признано многими арабскими государствами.

В 2014 году Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара начала контртеррористическую операцию «Аль-Карама», главной целью которой является освобождение Ливии от террористов ПНС, захвативших западную часть республики после государственного переворота в 2011 году.

В апреле 2019 года ЛНА начала новый этап операции «Аль-Карама», в рамках которой войска Хафтара намерены освободить ливийскую столицу Триполи и северо-западные районы страны от боевиков ПНС, которые связаны с запрещенными в России террористическими группировками «Исламское государство»1, «Аль-Каида»1 и «Братья-мусульмане»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.