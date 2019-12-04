Эксперт рассказал, как Шойгу защитит РФ от беспилотников с помощью комплекса «Панцирь-С»

Министерству обороны РФ во главе с Сергеем Шойгу передадут 27 комплексов «Панцирь-С», которые усилят оборону страны. Военный эксперт Михаил Александров подчеркивает, что данные комплексы обладают серьезными преимуществами перед зарубежными аналогами.

Отмечается, что Воздушно-космические силы будут иметь в своем распоряжении 27 боевых машин из состава комплексов ПВО «Панцирь-С». Об этом газете «Красная звезда» рассказал заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Андрей Юдин. Кроме того, также будет передан один комплекс из состава системы С-350.

«В настоящее время в 2019 году спланирована поставка 27 боевых машин «Панцирь-С» и одного комплекса из состава зенитной ракетной системы С-350 в учебный центр Военной академии Воздушно-космической обороны», — сообщил Юдин.

Он указал, что в ходе 2019 года дежурные силы по противовоздушной обороне были привлечены к обеспечению безопасности международных и государственных мероприятий 234 раза. Речь идет о мероприятиях самого высокого уровня, включая и те, в которых принимал участие как президент России Владимир Путин, так и главы иностранных государств.

Как отмечает Михаил Александров, «Панцирь-С» — это система ближнего боя, которая предназначена для перехвата целей вблизи какого-либо объекта.

«Получение ВКС России этих комплексов актуально в связи с развитием беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, эта система показала неплохую результативность против крылатых ракет. «Панцирь-С» обладает серьезным преимуществом, т. к. имеет артиллерийскую установку. Эта установка позволяет недорогими способами устранять различные воздушные объекты, в том числе беспилотники. Расходовать дорогостоящие ракеты на какие-то кустарные беспилотники малоперспективно, т. к. можно разориться. «Панцирь-С» является универсальным инструментом для поражения высокоценных целей, а именно крылатых ракет», — заявил Александров в беседе с Федеральным агентством новостей.

Кроме того, «Панцирь-С» может использоваться для перехвата ракет малой дальности, которые имеются в наличии у террористов и армий различных стран, поясняет военный эксперт.

«Он может перехватывать ракеты ближнего действия. Поэтому нам нужны такие системы в дополнение к системам более дальнего действия. ПВО должна быть эшелонированная, и включать системы дальнего, промежуточного и ближнего действия. К примеру, система С-350 «Витязь» является системой промежуточного действия, которая позволяет перехватывать воздушные цели на дальности до 150 км. С-400 работает на дальности 300–400 км», — сообщил собеседник ФАН.

Зенитно-ракетный пушечный комплекс «Панцирь-С» — это современное средство противовоздушной обороны наземного и морского базирования. Комплекс предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от всех современных и перспективных средств воздушного нападения, а также от наземных и надводных угроз, в том числе в условиях плохой видимости и в зоне работы средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Ранее с министерстве обороны РФ приняли решение о создании зенитного робота на базе пушечного комплекса «Панцирь». Предполагается, что робот будет автоматически и без участия военнослужащих-операторов находить цели, опознавать и уничтожать их, что позволит не подвергать риску военный состав.