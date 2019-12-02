Сеть дорог для медиков хотят проложить в России

В России может появиться сеть дорог для медиков. Такую возможность рассматривают в Минтрансе. Документ, являющийся продолжением нацпроекта «Безопасность на дорогах», находится в распоряжении Федерального агентства новостей.

Как стало известно, для регионов, в которых отсутствуют медицинские центры, планируют построить специальные дороги, ведущие в пункты скорой помощи. Между населенными пунктами должна образоваться 15-минутная транспортная доступность на специальном автомобиле в границах городских поселений и округов, а также 30-минутная — в сельской местности.

Соответствующие предложения указаны в методических организациях Минтранса по развитию транспортной инфраструктуры, обеспечивающей доступность медицинской инфраструктуры для населения.

«Данные рекомендации следует учитывать при организации транспортного обслуживания объектов медицинской инфраструктуры (учреждений здравоохранения), а также при планировании дорожных работ в целях повышения уровня их доступности», — говорится в документе.

Ведомство предлагает «организовать приоритетный пропуск санитарных автомобилей на регулируемых пересечениях путем управления светофорными объектами, в том числе организации «зеленой волны» для средствами автоматизированных систем управления дорожным движением».

«В случае необходимости обеспечить проектирование и строительство автомобильных дорог (подъездных путей), обеспечивающих возможность доставки граждан от вертолетной площадки до медицинского учреждения в течение не более 15 минут», — указано в методических рекомендациях.

Также предлагается «обеспечить установление маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа, связывающих населенные пункты, не имеющие собственных центров помощи, с объектами медицинской инфраструктуры местного значения муниципального района, либо объектами медицинской инфраструктуры регионального значения».

Напомним, нацпроект «Здравоохранение» включает в себя восемь федеральных проектов. В частности, он предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тысяч населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год.

Ранее руководство ГИБДД предложило пересадить водителей на комфортабельный общественный транспорт, чтобы увеличить пропускную способность улиц и убрать с дорог лихачей.