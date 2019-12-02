Канделаки вступилась за затравленных Асмус и Харламова

Москва, 2 декабря. Телеведущая Тина Канделаки вступилась за актрису театра и кино Кристину Асмус и ее супруга, юмориста Гарика Харламова, которых затравили из-за роли 31-летней звезды в фильме «Текст» Клима Шипенко.

Журналистка сравнила историю Асмус и Харламова с громким скандалом в Южной Корее, когда звезды поп-музыки Солли и Гу Хара совершили самоубийство. Южнокорейские знаменитости столкнулись с шеймингом в Интернете, напомнила Канделаки.

«Ну а что у нас? Прекрасная актриса Кристина Асмус играет свою лучшую роль в кино и получает вместе с мужем Гариком Харламовым грузовой состав проклятий, унижений и хейта», — написала Канделаки в своем Telegram-канале.

Медиаменеджер отметила, что никто из хейтеров не думает о том, что «чувствуют все эти люди, ничем не заслужившие такое отношение к себе». Она с сожалением констатировала, что оскорбляющие публикации и комментарии множатся, «находя все больше адептов ненависти».

Телеведущая указала, что руководство Instagram решило убрать лайки, но не комментарии, а YouTube «бережет свои дизлайки и тоже дает возможность для зрителей выразить свои чувства, поскольку в этом состоит залог успеха Web 2.0.», пишет «Взгляд.ру».

«Жаль только, что в извлечении дивидендов потерялось человеколюбие, которое никогда не про монетизацию, но всегда про сохранение нами человеческого облика», — добавила Канделаки.

После выхода картины «Текст», в которой у Асмус были откровенные сцены, на звезду обрушились с критикой. Актриса пожаловалась на угрозы и травлю в социальных сетях. По словам артистки, хейтеры и недоброжелатели добиваются ее развода с супругом, а также хотят лишить ее родительских прав, пишет «Газета.ру».