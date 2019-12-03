Как США вывозят краденую нефть из оккупированной Восточной Сирии в Ирак

Корреспонденты Федерального агентства новостей смогли выйти на одного из водителей нефтевозов, на которых США и подконтрольные им бандгруппы незаконно вывозят энергоресурсы с востока Сирии в соседний Ирак. Он рассказал, что его «начальством» с 2016 года являются все те же люди, несмотря на то, что за это время «Исламское государство»1 (запрещено в РФ) было выбито из-за Евфрата, а его место заняли курдские бандгруппы и американские военные.

Напомним, ФАН недавно обнародовал вторую частью расследования о связях между Соединенными Штатами и ИГИЛ1 в САР. Наши репортеры смогли получить эксклюзивные свидетельские показания, подтверждающие ключевую роль американцев в формировании и финансировании крупнейшей международной террористической организации.

Мужчина, разговор с которым удалось снять на видео стрингеру ФАН, признался, что он дважды в неделю занимался контрабандой нефти с поля Аль-Омар в Дейр-эз-Зоре в Иракский Курдистан, поскольку остро нуждался в деньгах.

Эту деятельность он начал в 2016 году, когда почти все Заевфратье находилось в оккупации ИГ1. Собеседник не смог уверенно сказать, кто именно был его «работодателем», однако он подчеркнул, что, кто бы не занимался выкачкой нефти из сирийских месторождений – курдские боевики, ИГИЛ или США — он всегда связывался с одними и теми же кураторами.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало расследование о криминальном нефтяном бизнесе Соединенных Штатов в Сирии, раскрыв детали того, как именно происходит воровство сирийских ресурсов. Было, в частности, установлено, что ключевую роль в этом также играют наемники ЧВК Blackwater и главари курдских формирований, которые имеют небольшой процент от продажи нефти. Основную долю доходов — 70-80 миллионов долларов ежемесячно — забирают высокопоставленные военачальники из Пентагона.

По мнению доктора военных наук Анатолий Матвийчука, деталь, которая вскрылась в разговоре с водителем одного из нефтевозов за Евфратом, еще раз доказывает, что контрабанда всегда осуществлялась одним и тем же «бизнесменом», а те силы, которые удерживают район месторождений, — ИГ или Отряды народной самообороны (YPG) — являются лишь его вспомогательным средством и прикрытием. Об этом он сказал в беседе с корреспондентом ФАН.

«На этих территориях сменяют друг друга группировки, но Соединенные Штаты что тогда, что сейчас продолжают незаконно добывать и вывозить сирийскую нефть, получая от этого прибыль. У Вашингтона есть такая идея, что за все их злодеяния в САР или где бы то ни было должен платить «чужой дядя». Продавая энергетические ресурсы Сирийской Арабской Армии, они эту идею успешно реализуют: то есть за преступления американцев на Ближнем Востоке фактически вынуждены платить своим «черным золотом» Сирия, Ирак и население этих государств», — отметил наш собеседник.

Он добавил, что это далеко не единственная ниточка между «Исламским государством» и США — свидетельств их сотрудничества уже целый набор, и потому это перестало даже вызывать сомнения.

«Террористы ИГИЛ питались во многом на прибыль от сбыта энергоресурсов Дейр-эз-Зора и Хасаки, потом туда пришли курдские бандформирования и тоже залезли в эту «кормушку». Но финансовый центр, который координирует движение этих нелегально «заработанных» денег, один и тот же — нити прямо ведут к Соединенным Штатам, и корреспондент ФАН лишний раз подтвердил это. На это указывает и ряд других журналистов. Безусловно, хозяин и заказчик в САР один, и это американцы. И их исполнители — курдские радикалы и джихадисты ИГ — тоже, соответственно, связаны», — резюмировал Анатолий Матвийчук.

Напомним, в первой части расследования Федерального агентства новостей были установлены факты существования контактов между журналистами российских оппозиционных СМИ и боевиками ИГИЛ. Так, бывший член «халифата» признался репортерам ФАН, что общался с журналистом Денисом Коротковым, пишущим для «Новой газеты». Удалось выяснить, что он взаимодействовал с джихадистами по заказу олигарха Михаила Ходорковского, отправляя членам ИГ сведения о российских военных.

1 Организация запрещена на территории РФ.