Заигрывая с радикалами, Зеленский загоняет себя в переговорный тупик, считают в ЛНР

Луганск, 2 декабря. Пытаясь угодить националистам, президент Украины Владимир Зеленский сам загоняет себя в переговорный тупик. Об этом в понедельник заявил представитель Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник.

«Заигрывая с радикалами озвучиванием предварительных условий к выполнению пунктов Минских соглашений, Зеленский сам загоняет себя в переговорный тупик в преддверии саммита «нормандской четверки», — пояснил он ТАСС.

Мирошник добавил, что предложение Зеленского провести выборы в Донбассе только после передачи Киеву контроля над украино-российской границей не имеет смысла, поскольку это противоречит Минским соглашением, а ЛНР отступать от них не собирается. Представитель республики напомнил, что документ предполагает принятие украинского закона о выборах, который должны согласовать Донецк и Луганск.

Ранее Зеленский в интервью европейским изданиям заявил, что готов провести выборы в Донбассе только после того, как Киев восстановит доступ над границей с РФ. При этом глава государства отметил, что у него есть некий «план Б» по урегулированию конфликта в Донбассе. В чем конкретно заключается этот план, Зеленский уточнять не стал, однако пояснил, что он не предполагает «оставить все как есть».

Отметим, что в настоящее время президент Украины готовится к встрече «нормандской четверки», которая пройдет 9 декабря в Париже. Зеленский не исключает, что в ходе встречи может быть также поднят вопрос транзита российского газа, контракт на который истекает в этом году.