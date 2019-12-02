В ЛНА заявили, что поддержка террористов ПНС Турцией не помешает армии Хафтара

Триполи, 2 декабря. Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара продолжит бороться с террористами так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, несмотря на то, что Турция их поддерживает. Об этом заявил глава управления по поддержанию морального духа ЛНА генерал Халид Махджуб.

Он отметил, что солдаты Ливийской национальной армии не испытывают страха перед Турцией и продолжат борьбу с террористами, которые захватили северо-запад Ливии.

«Мы готовы умереть за Ливию. Наше послание дойдет до всего мира, мы никого не боимся, освободим нашу страну и избавимся от тисков терроризма», — приводит слова Халида Махджуба «Политика сегодня».

СМИ неоднократно сообщали, что Турция поддерживает связь с боевиками так называемого Правительства национального согласия Ливии и поставляет им оружие, боеприпасы, а также джихадистов из Сирии. Об этом заявляли и в ЛНА, и представители Временного правительства в Тобруке.

Несмотря на то, что в отношении Ливии со стороны ООН введено оружейное эмбарго, арабские СМИ сообщают о фактах поставок в страну оружия и боеприпасов со стороны Турции. Сообщалось, что в конце сентября из турецкой зоны в Мисурате террористам доставили около двух тысяч автомобилей, 200 бронемашин, а также стрелковое оружие и БПЛА. Кроме того, Турция перебрасывает террористам ПНС Ливии боевиков и наемников из зоны деэскалации в сирийском Идлибе.

Ранее стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и главарь так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж подписали соглашение о морских границах в Средиземном море. Египет счел эту сделку незаконной, а в Греции назвали соглашение географически абсурдным, так как оно игнорирует остров Крит, который находится между побережьями Турции и Ливии.

Напомним, после свержения в 2011 году и последующего убийства Муаммара Каддафи в Ливии разразился затяжной кризис. Сейчас северо-запад страны, в том числе столица государства — город Триполи, находится под контролем так называемого Правительства национального согласия. Данная структура связана с запрещенными в России организациями «Исламское государство»1, «Аль-Каида»1 и «Братья-мусульмане»1. Ливийская национальная армия под командованием Халифы Хафтара с 2014 года проводит в стране антитеррористическую операцию, в результате которой удалось освободить большую часть востока страны от боевиков. Сейчас ЛНА проводит очередную фазу операции — «Аль-Карама» — она направлена на освобождение Триполи от оккупировавших город террористов.

1 Организация запрещена на территории РФ.