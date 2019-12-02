Проблема Украины в том, что президент Зеленский хочет быть хорошим для всех

Ведущие украинские эксперты, анализируя первые полгода нахождения у власти команды Владимира Зеленского, указали на ключевую проблему — отсутствие «посадок» наиболее одиозных представителей старой власти, а также имитацию борьбы с коррупцией со стороны обновленных силовых структур, передает из Киева корреспондент Федерального агентства новостей.

По мнению киевских аналитиков, обещанная Зеленским «жесткая борьба с коррупцией» на деле выглядит, скорее, как ее имитация. Главный коррупционер страны — экс-президент Петр Порошенко — до сих пор находится не в тюрьме, а заседает в Верховной раде. Экс-первый замсекретаря СНБО Украины Олег Свинарчук-Гладковский, хороший приятель Порошенко, провел в заключении всего двое суток, а ныне спокойно живет под домашним арестом. Похожая картина и с другими видными коррупционерами, из которых только экс-нардеп Сергей Пашинский находится в СИЗО — и то по обвинению в стрельбе в гражданина Украины из незарегистрированного оружия.

Коррупционные «подвиги» украинских чиновников и депутатов, а главное — их безнаказанность, сильно испортили имидж Украины в мире. Недаром президент США Дональд Трамп публично назвал Украину «третьей в мире страной по коррумпированности» и сообщил, что Америка не намерена давать Украине «большие суммы денег, которые потом будут украдены и отправлены на чужие банковские счета».

По мнению политолога, главы киевского аналитического центра «Третий сектор» Андрея Золотарева, после смены высшей власти на Украине по-прежнему сохраняются традиции махровой коррупции и невиданного грабежа страны на миллиарды долларов, в котором участвуют и ее зарубежные партнеры. Говоря о былом намерении «команды Зе» полностью «перезагрузить» систему власти на Украине, Золотарев констатирует, что «в принципе, система не изменилась».

«Это наглядно видно на примере Генпрокуратуры Украины, якобы отреформированной ее новым главой Русланом Рябошапкой, — отмечает аналитик. — К сожалению, Рябошапка — по собственной ли инициативе или по инициативе своих патронов — намеренно тормозит или «кладет под сукно» расследования наиболее громких уголовных дел, в том числе против Петра Порошенко. Проблема в том, что Рябошапка долгие годы напрямую работал с внешними партнерами Украины. По их инициативе Генпрокуратуру Украины сейчас фактически уничтожают. Уже понятно, что в ближайшие годы она полноценно работать не сможет».

По словам аналитика, сегодня высока вероятность того, что все 13 уголовных дел, заведенных против Порошенко по инициативе видного украинского юриста Андрея Портнова, так и останутся «лежать под сукном». А сам бывший лидер государства даже не будет задержан.

«После выхода на свободу под домашний арест Олега Свинарчука-Гладковского создается впечатление, что судебная и правоохранительная системы Украины работают по принципу «продал дело — гуляй смело», — считает глава «Третьего сектора». — Все может действительно закончиться по принципу «поймали — показали — отпустили». К сожалению, законы на Украине написаны таким образом, что если ты украл миллиарды у государства, то ты будешь сидеть в Верховной раде и учить других жизни. А вот если ты украл тысячу гривен, то можешь сесть в тюрьму».

Этот же принцип действует, по мнению главы «Третьего сектора», и в отношении уголовных дел о «крышевании коррупции», заведенных против экс-главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой.

«Инцидент с поджогом дома, принадлежавшего Гонтаревой, вряд ли выглядит как шаг в борьбе с коррупцией. Да и сам дом вряд ли имеет такую уж большую ценность и значимость для самой экс-главы НБУ. Как говорят злые языки, за четыре года на своем высоком посту при Порошенко она «нацаревала» на сотню миллионов долларов, — отметил эксперт. — К тому же дом, который сожгли, Гонтарева построила в период, когда была главой частной фирмы ICU. И это соответствовало тогдашнему уровню доходов Гонтаревой. А вот ее деятельность во главе Нацбанка крайне позитивно сказалась на ее личном благосостоянии. Напомню, что после ее прихода в НБУ в разы девальвировалась гривна, в стране закрылось около 80 банковских учреждений. А когда после множественных скандалов в марте 2018-го она покинула должность главы Нацбанка, то вскоре приобрела себе дом в Лондоне оценочной стоимостью в 23 миллиона долларов. То есть, Гонтарева, как и Порошенко, должна быть экстрадирована из Британии и сидеть в тюрьме. Но при нынешних раскладах даже ее дело могут «спустить на тормозах».

В условиях «внешней защиты» топ-чиновников и депутатов из команды Порошенко вряд ли сможет полноценно работать и Государственное бюро расследований (ГБР) под руководством Романа Трубы, считает аналитик. Сейчас оно также находится на пороге глобальной «перезагрузки».

«На этом фоне вполне логично выглядит то, что пару недель назад нардепы Верховной рады [Александр] Дубинский и [Андрей] Деркач обнародовали информацию о 10 миллиардах долларов, которые были выведены с Украины сначала окружением [экс-президента Виктора] Януковича, а потом — окружением Петра Порошенко, — рассказал Золотарев. — По сути, наши власти у всех на глазах вывели из страны и «отмыли» через фонд Franklin Templeton Investments, спонсирующим семейство Байденов, колоссальные средства».

Напомним, ФАН писал об этом скандальном расследовании депутатов. 20 ноября депутаты Рады Дубинский и Деркач раскрыли киевским СМИ коррупционную схему мирового масштаба. По их данным, благодаря тщательно отлаженной схеме вывода миллиардов из госказны, построенной еще при Викторе Януковиче и исправно работавшей при Петре Порошенко, госбюджет Украины сегодня выплачивает внешние долги под колоссальные проценты (40% бюджета страны), причем частично — на украденные у нее же и «отмытые» деньги. Депутаты потребовали от президентов Зеленского и Трампа немедленно расследовать факты легализации 2,4 миллиарда долларов «семьей» экс-президента Януковича, а также 7,4 миллиарда долларов — окружением Порошенко. По их словам, эти средства были «отмыты» через американский инвестиционный фонд Franklin Templeton Investments, близкий к Демократической партии США.

«Схема доведения Украины до полного банкротства действует до сих пор. Это уже не просто коррупция — это наглый грабеж Украины на миллиарды долларов! — возмутился аналитик. — Нашу страну искусственно загоняют в долговую кабалу и ставят на грань дефолта, который прогнозируют на конец 2020-го — начало 2021 года. Это прямая и явная угроза национальной безопасности! В условиях огромных проблем в «силовой вертикали» государства президент Владимир Зеленский должен проявить политическую волю и создать временную следственную комиссию по этим фактам. А также внести в Раду, принять закон о спецпрокуроре и обратиться к Минюсту США с тем, чтобы приостановить бюджетные выплаты по ценным бумагам. Ведь, по сути, они являются частью «финансовой пирамиды», созданной окружением Януковича и Порошенко».

Тем не менее, считает Золотарев, власти Украины пока предпочитают сажать за решетку «мелкую рыбешку», и эта деятельность никакого «антикоррупционного» эффекта не принесет.

«Президенту надо показать четкий пример борьбы с топ-коррупцией, которая покрывалась не только на Украине, но и в Вашингтоне, — выразил мнение Золотарев. — К сожалению, демократы в США контролируют большинство американских масс-медиа. Точно также на Украине был «заговор умолчания» по поводу того, что страну ограбили на миллиарды и на десятилетия загнали в долговую яму. Финансовые эксперты уверены: топ-коррупцию в стране можно уничтожить за неделю, если на это согласится Нацбанк Украины, который видит, куда направляются все денежные потоки. Да, еще как-то можно спрятать миллионов 20–30 долларов. Но когда речь идет о сотнях миллионов долларов — это сразу же видно в НБУ. Да и в самих США технологически «видят» каждый доллар, уходящий «налево». Зеленскому необходимо на высшем уровне показать, что Украина — суверенная страна, что Киев больше не намерен покрывать коррупцию. Это стало бы первым решительным шагом в борьбе с коррупцией со стороны президента Зеленского».

Впрочем, замечает эксперт, «для того чтобы сажать, надо контролировать «силовую вертикаль» и иметь политическую волю».