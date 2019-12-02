Киев заплатит отсутствием контракта и транзита за отказ отозвать иски против «Газпрома»

В вопросе заключения нового контракта по газу время работает против Украины; чем дольше в Киеве будут тянуть, тем дороже им будет в итоге стоить вожделенный контракт. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

Сценарий отзыва исков

Киев не станет отзывать иски против российской газовой компании «Газпром» из международных арбитражей, если не получится договориться с Москвой по транзиту и условиям поставок газа. Такое заявление сделал министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

«Если мы не сможем договориться, то объективно какие-либо арбитражи не будут остановлены. Это означает определенные дальнейшие шаги по взысканиям по этим арбитражам», — заявил Алексей Оржель в ходе брифинга в понедельник, 2 декабря.

Кроме того, в случае продолжения транзита газа из России через Украину после 1 января иски о неполучении Киевом дохода от отсутствия транзита не будут иметь оснований либо будут значительно снижены, добавил украинский министр.

В четверг, 28 ноября, в Вене российская и украинская делегации провели переговоры. По информации Минэнерго РФ, в ходе встречи Россия и Украина обсудили претензии по газовым вопросам, а также условия транзита со следующего года и прямые покупки голубого топлива для украинцев. Результаты переговоров до сих пор не озвучены.

«Киев заплатит отсутствием контракта»

Дмитрий Родионов выразил мнение, что Украина пытается перевернуть все с ног на голову. Он напомнил, что в «Газпроме» четко дали понять, что контракта не будет, если не будет обнуления претензий, а в Киеве пытаются все выставить наоборот.

«Мол, Украина откажемся от претензий, если Россия подпишет контракт (надо понимать, на условиях Киева — на долгосрочный срок и с объемом прокачки не менее 50 млрд кубометров в год). При этом, разумеется, никаких гарантий. Классическая схема: утром стулья — вечером деньги. Они кого обмануть пытаются?» — заявил Дмитрий Родионов.

По мнению эксперта, «Газпром» без проблем выплатит «Нафтогазу» три миллиарда долларов, чтобы тот не мешал ему работать в Европе. Сейчас даже еврооблигации нет возможности выпустить, заметил Родионов, — Киев сразу начнет их арестовывать, согласно решению Стокгольмского суда.

«По моим сведениям, эта сумма уже заложена в бюджет компании. Но за это Киев заплатит отсутствием контракта и транзита, что в итоге грозит ему гораздо большими потерями, чем недополученные три миллиарда долларов. Три миллиарда — это только стоимость годового транзита, а сколько Украина потеряет в случае его остановки», — добавил Дмитрий Родионов.

Эксперт выразил мнение, что Украина набивает себе цену, хочет за эти три миллиарда долларов выторговать максимум уступок. То Киев предлагает отдать этот «долг» газом, чтобы гарантировано иметь топливо для прохождения сезона, если контракта и реверса не будет. То предлагает подписать контракт в обмен на снятие претензий.

«Но из этого ничего не выйдет. Сказано было четко: утром деньги — вечером стулья и никак иначе. Время работает против Украины, чем дольше они будут тянуть — тем дороже им будет в итоге стоить вожделенный контракт», — заключил Дмитрий Родионов.

Ранее Украина угрожала, что в случае отсутствия транзитного контракта займется «конфискацией» российского газа, который предназначается странам Европейского союза, в свои хранилища. В Госдуме такие условия Киева сочли воровством.