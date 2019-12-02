​​​​​​​Ученые выясняют, кто написал «Т-34» на боку белого медведя

Владивосток, 2 декабря. Ученые выясняют место съемки видео с белым медведем, на боку которого неизвестные краской сделали надпись «Т-34». Об этом сообщил старший научный сотрудник Лаборатории экологии млекопитающих Института биологических проблем Севера ДВО РАН Анатолий Кочнев.

Сотрудник WWF на Чукотке Сергей Кавры распространил в Сети видео, снятое чукотским охотником из кабины машины. В кадр попал белый медведь, на боку которого черным выведено «Т-34».

Кочнев, комментируя ролик, подчеркнул, что не знает, где именно было снято это видео. Запечатленные места ему не знакомы.

«В этом году была суматоха с медведями на Новой Земле, возможно, там предприняли меры на эту зиму: отлов, обездвиживание, а поскольку там не ученые этим занимаются, то могли быть «шутники», — передает его слова телеканал «360».

Ученый заверил, что уже привлек внимание коллег к этому вопросу коллег, а также обратился в заповедник «Остров Врангеля» на Чукотке, где и мог произойти инцидент.

Как пишет Infox.ru, если речь идет об обычной краске, то она быстро смоется.

«Но первое время, пока он (медведь. — Прим. ФАН) не очистится, охотиться ему будет тяжело», — цитирует его «Утро.ру».

Эксперт отметил, что такое отношение к животным не может не возмущать.

Напомним, на архипелаге Новая Земля в феврале ввели режим чрезвычайной ситуации из-за нашествия белых медведей на населенные пункты. Ситуация ухудшилась еще в декабре 2018 года, тогда хищники подошли близко к жилым районам. Для защиты от белых медведей установили ограждения около детских садов и школ, организовали доставку детей, работников и военнослужащих. Однако принятые меры не принесли должного результата.

Представители Всемирного фонда дикой природы (WWF) тогда подчеркнули, что массовый отстрел хищников исключен, ведь белый медведь занесен в Красную книгу РФ. Специалисты посоветовали сделать кормовое пятно на значительном удалении от населенных пунктов, что позволит переключить внимание медведей.