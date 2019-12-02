Путин подписал закон, разрешающий братьям и сестрам учиться вместе

Москва, 2 декабря. Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает преимущественное право зачисления детей в детские сады и начальную школу, если их братья и сестры уже учатся в этих учреждениях. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Глава государства подписал закон о внесении изменений в статьи Семейного кодекса и ФЗ «Об образовании в РФ».

Согласно закону, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право преимущественного приема один в детский сад и начальную школу.

Ожидается, что предложенные меры, которые направлены на развитие системы государственной поддержки семей с детьми, будут способствовать развитию института многодетности и укреплению семьи. Это также позволит обеспечивать реализацию прав детей на достойные условия воспитания и всестороннего развития.

Глава российского государства подписал документ 2 декабря.