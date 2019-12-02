Дед Мороз рассказал о подготовке к Новому 2020 году. ФАН-ТВ

В преддверии празднования Нового года Дед Мороз из Великого Устюга рассказал о подготовке к встрече праздника. В своем новогоднем путешествии он посетит около 50 городов России. Дед Мороз озвучил самые частые желания детей, которые они расписывают в своих письмах главному волшебнику страны.

«Стараюсь ответить на все письма, которые приходят в мой сказочный Великий Устюг. В день приходит от 300 до 10 000. На дворе XXI век, просят и роликовые коньки, и сотовые телефоны, и планшеты. Но и писем простых, хороших тоже приходит большое количество. Ребята просто просят здоровья родным, здоровья близким, и это просто здорово», — рассказывает Дед Мороз.

2020 год будет високосным. Вместе с волшебником страны в пресс-конференции приняла участие психолог, которая рассказала, как правильно настроиться на предстоящий год.

«Если говорить о том, как готовиться к новому году, конечно, в первую очередь здесь совершенно не важно високосный год, не високосный. Каждый человек, он сам по себе — целая вселенная. И его настрой, вот наш собственный эмоциональный настрой, будет определять то, как мы будем ожидать этого года, на что мы будем рассчитывать. Оказывается, когда мы внутренне настроены на положительное, то из всех возможных сценариев происходит самый лучший», — подчеркивает Анетта Орлова.

В рамках мероприятия дети познакомились с живым символом наступающего Года Белой Металлической Крысы. А также же задали вопросы Деду Морозу. Самые популярные из них: сколько Деду Морозу лет, чем он питается, может ли заморозить своим посохом и чем Дед Мороз занимается летом.



