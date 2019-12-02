В Раде назвали «планом Г» намерение Зеленского обойти Минские соглашения

Киев, 2 декабря. Депутат Верховной рады Вадим Рабинович резко раскритиковал альтернативный сценарий президента Украины Владимира Зеленского по урегулированию конфликта в Донбассе.

По его словам, без мира в стране не будет развития, а намерение Зеленского оставить все как есть — является не «планом Б», а «планом Г».

«Сейчас Зеленский сказал, у него есть «план Б», и заключается он в следующем: «Оставить все как есть». Вы знаете, это не «план Б», это «план Г». Потому что оставить все как есть, оставить нашу страну опять в войне — это что-то другое», — цитирует парламентария 112.Украина.

Рабинович добавил, что он и его единомышленники несколько раз вносили в Раду новый закон об особом статусе Донбасса, который является краеугольным камнем мирного процесса, однако другие депутаты отказываются выносить документ на обсуждение.

Ранее в интервью европейским изданиям Зеленский заявил, что у Киева есть несколько сценариев разрешения конфликта в Донбассе, включая некий «план Б». Что конкретно он предполагает, президент Украины уточнять не стал, однако отметил, что «план Б» точно «не состоит в том, чтобы все оставалось так, как сейчас».

Отметим, что украинский лидер ранее уже делал заявления, которые противоречат минским соглашениям. В частности, он выражал готовность провести выборы в Донбассе только после того, как Украина полностью восстановит контроль над этой территорией.