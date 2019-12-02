Донбасс сегодня: «Азов» понес потери после «ответки» ДНР, ВСУ стремительно деградируют

Донбасс, 2 декабря. Украинские силовики ведут огонь из тяжелых минометов по ДНР. Защитники Донбасса отомстили националистам за убийство боевых товарищей. Рядовой состав ВСУ обложили данью на подарки высшему командному составу армии. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки украинские силовики восемь раз обстреляли Донецкую Народную Республику. Под огнем тяжелых 120-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия оказались семь населенных пунктов ДНР.

«Азов» готовит сертифицированных снайперов для убийств

Националисты из украинского батальона «Азов» готовятся к проведению спецопераций в Донбассе. 29 ноября в учебном центре подготовки к специальным действиям международного центра Национальной гвардии Украины поздравили первых выпускников, воюющих в составе «Азова». Члены батальона прошли спецподготовку по курсу обучения снайперскому искусству, сообщает официальный представитель Народной милиции ДНР Ринат Айгистов.

Обученным националистам даже выдали сертификаты о прохождении подготовки. После окончания курса снайперы незамедлительно были отправлены в зону проведения Операции объединенных сил. Основной целью деятельности снайперских групп является совершение диверсий и терактов, способствующих дестабилизации обстановки на передовой. В результате прицельного снайперского огня в субботу вечером был ранен один военнослужащий ДНР. Еще двое защитников Донбасса, пытавшихся эвакуировать раненого, погибли от пуль снайперов. Народная милиция ДНР была вынуждена ответить на подавление, в результате чего «азовцы» понесли потери двоих ранеными и троих убитыми.

Командование бригад устроило поборы с рядовых

Поборы с подчиненных солдат в пользу руководящих лиц не редкость в рядах украинской армии. Командир 46-й десантно-штурмовой украинской бригады Котенко установил постоянные размеры таких поборов, сообщили в управлении Народной милиции ЛНР.

Комбриг планирует тратить личные средства солдат на подарки вышестоящему руководству, а также на взятки членам проверяющих комиссий. Установленные размеры обязательных взносов составляют от 500 до 1000 гривен в месяц с каждого военнослужащего. «Казначеями» назначены заместители командиров батальонов по воспитательной работе.

Проверки военнослужащих ВСУ дают неожиданные результаты

В зоне ответственности 46-й бригады ВСУ проверкой оперативно-тактической группировки «Север» выявлено 40% некомплекта средств индивидуальной защиты личного состава, сообщил представитель пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. За первые три дня проверки комиссия обнаружила отсутствие на складах необходимого количества бронежилетов и шлемов. По вопросу недостачи в бригаде назначено служебное расследование.

Спикер оборонного ведомства луганчан также сообщил, что в 46-й бригаде комиссия военной службы правопорядка выявила 56 солдат, имеющих алкогольную и наркотическую зависимости. Проверка охватила тех военнослужащих, которые несли службу на передовых позициях.