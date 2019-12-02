Зеленскому дали рекомендацию, как пережить встречу «нормандской четверки»

Москва, 2 декабря. Решения, принятые в ходе встречи «нормандской четверки», могут спровоцировать на Украине Майдан, и тогда президенту страны Владимиру Зеленскому уже ничто не поможет. Об этом заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми.

По его убеждению, «нормандский саммит» — формальная церемония, которая не подразумевает обсуждения коренных проблем и принятия практических решений.

«Встреча в нормандском формате… Какая цель, кто ее задумал? Ее задумал Макрон, мобилизовал фрау Меркель для того, чтобы поддержать Зеленского. То есть сама эта встреча и является самоцелью… Совершенно ясно, что на этой встрече нельзя обсуждать какие-то коренные проблемы, и то, что должно быть решено на этой встрече, уже решено», — заявил Кедми.

Он сказал, что ему неизвестно, в каком качестве предстанет Зеленский на переговорах в Париже, подчеркнув, что все необходимые решения на момент их проведения уже будут приняты и направлены на то, «чтобы как можно меньше поставить его под удар и усилить его».

«Они чисто технические, чтобы создать впечатление, что что-то движется», — уточнил спикер.

По мнению Кедми, обсуждение на саммите может касаться только проблемы газа. Причем экс-глава спецслужбы уверен, что оно завершится, «совершенно ясно», снижением цен на топливо.

«Поэтому, неважно, как закончится эта встреча, по дороге на Украину Зеленскому надо брать много вазелина, чтобы легче пережить ту встречу, которую ему на Украине окажут…» — дал Зеленскому рекомендацию Кедми.

В конце своего монолога он сказал, что «нормандская» встреча может привести Украину к новому Майдану, «и вазелин не поможет».

Напомним, лидеры «нормандской четверки» соберутся 9 декабря в Париже. В столице Франции встретятся глава принимающей страны Эммануэль Макрон, президент России Владимир Путин, его украинский коллега Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель.

«Нормандский формат» переговоров был создан в 2014 году с целью урегулирования ситуации на юго-востоке Украины. Последняя встреча в рамках него прошла в Берлине в октябре 2016 года.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда после государственного переворота в стране к власти пришло новое руководство, и Луганск и Донецк отказались подчиняться ему. В ответ Киев заявил о начале военной кампании против республик Донбасса. Урегулировать ситуацию на юго-востоке Украины пытаются на различных международных площадках, в том числе в Минске и в рамках «нормандского саммита».