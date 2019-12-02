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Михалков объяснил, почему не готов снять Пугачеву в своем фильме

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Михалков объяснил, почему не готов снять Пугачеву в своем фильме

Москва, 2 декабря. Известный режиссер Никита Михалков объяснил, почему не готов снять народную артистку СССР Аллу Пугачеву в своем фильме в амплуа комической старухи. Слова актера передала его пресс-служба.

Ранее 70-летняя эстрадная певица рассказала об обещании, которое дал ей именитый режиссер. По ее словам, Михалков согласился дать Пугачевой роль в своем фильме, но только если она сыграет комическую старуху.

«Когда я ему напоминаю, он мне говорит: «Ты стань сначала старухой, а потом уже напоминай мне», — добавила артистка на Первом канале.

Пугачева уверена, что под гримом сможет сыграть и «старушонку, и очень юную девчонку». Михалкову она предложила идею для фильма — показать историю героини с детства до глубокой старости.

«Милая Алла, я считаю, что намного важнее, чем сыграть у меня комическую старуху, то, что ты остаешься такой же красивой, молодой и талантливой как всегда», — ответил ей режиссер.

Михалков объяснил, почему не готов снять Пугачеву в своем фильме

Отметим, что Пугачева, в апреле этого года отпраздновавшая 70-летний юбилей масштабным концертом в Кремлевском дворце, не собирается оставлять сцену. Недавно она заявила о своем намерении продолжить выступать перед зрителями даже, например, когда ей исполнится 80 лет.

Сейчас Пугачева наслаждается семейной жизнью с юмористом Максимом Галкиным и их детьми Елизаветой и Гарри, которой ей не хватало во время гастрольной деятельности, и совсем не скучает по частому общению с поклонниками.

Недавно Галкин показал, как начинается его утро в доме в подмосковном поселке Грязь, где он поселился вместе с супругой и двойняшками.

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Источник: ТАСС
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