Москва, 2 декабря. Сахалинские медики отказались выходить на акцию «За достойную медицину», организованную «Альянсом врачей».

Организация провела пикеты в 15 регионах России. Как сообщают Telegram-каналы, на пикеты и согласованные митинги пришли очень мало людей, а, например, на Сахалине не было никого.

«У медиков не было желания поддерживать живущую в элитном особняке в Подмосковье главу организации Анастасию Васильеву с ее рекламой альянса за счет серьезной темы», — пишет Nation News.

Ранее «Альянс врачей» разместил график акций в различных городах России. Во время самой акции 30 ноября к мероприятию присоединились еще несколько городов, в том числе Хабаровск, Тюмень и Воронеж.

При этом большая часть акций была немногочисленной. Например, в Калининграде на пикет вышли только два человека, а в Екатеринбурге — пять. Участники акций на Урале отмечали, что их было гораздо меньше, чем правоохранителей. Сотрудница штаба скандального блогера Алексея Навального Виктория Райх объяснила провал тем, что об «Альянсе» знает не так много людей.

Пикетирующие в Екатеринбурге сняли с себя ответственность фразой «мы ждали, что народа будет меньше». Судя по всему, организаторы не были настроены на успех мероприятия с самого начала, не исключено, что сами пикеты были проведены для галочки, а не для решения проблем в медицине.

Версию об этом подтверждает отказ от участия в акции врачей на Сахалине, которые считают, что организаторы рекламируют себя и не пытаются решать проблемы. Глава областного профсоюза медиков Наталья Александрова подчеркнула, что у медиков нет нужды стоять с плакатами, поскольку все вопросы обсуждаются с властью напрямую.

«Мы проводим нормальный диалог с властью и находим компромиссные решения», — заявила Александрова.

Согласно просочившейся в СМИ информации, глава «Альянса врачей» — любовница Навального, который живет на деньги иностранных спонсоров. Это позволяет объяснить, откуда у Васильевой появилось роскошное жилье в Подмосковье стоимостью 60 млн рублей.

Кроме того, на «Альянс врачей» жаловались ведущие врачи-онкологи, они обвинили Васильеву в дезорганизации работы медучреждений, лжи и провокациях.