Путин подписал бюджеты Фонда соцстрахования и ФОМС на 2020–2022 годы

Москва, 2 декабря. Президент России Владимир Путин подписал законы о бюджетах Фонда соцстрахования (ФСС) и Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2020–2022 годы. Документы были опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с документом, доходы бюджета ФСС в 2020 году утверждены на уровне 811,6 миллиарда рублей, в 2021 году — 821,1 миллиарда рублей, в 2022 году — 936,5 миллиарда рублей. Расходы ФСС в 2020 году предусмотрены на уровне 788,1 миллиарда рублей, в 2021 году — 831,4 миллиарда рублей, в 2022 году — 873,96 миллиарда рублей.

Доходы в бюджет Фонда обязательного медицинского страхования в 2020 году утверждены на уровне 2,367 триллиона рублей. В 2021 году показатель планируется на уровне 2,511 триллиона рублей, в 2022 году — 2,646 триллиона рублей. Расходы бюджета ФОМС в период с 2020 по 2022 год предусмотрены в объемах 2,369 триллиона рублей, 2,516 триллиона и 2,653 триллиона рублей соответственно. В составе бюджета ФОМС также планируется формирование нормированного страхового запаса на 2020 год в сумме 21,1 миллиарда рублей, на 2021 год — 29,7 миллиарда рублей, на 2022 год — 38,3 миллиарда рублей.

Ранее Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов.

Документ предусматривает доход федерального бюджета на уровне 20,379 триллиона рублей на 2020 год. В 2021 и 2022 годах прогнозируется рост почти на триллион рублей каждый год. При этом ожидается увеличение расходов: если в 2020 году они составят 19,503 триллиона рублей, то на конец планового периода — 21,763 триллиона рублей.