Отказ Парижа поставлять катера террористам ПНС Ливии продиктован меркантильными интересами

Москва, 2 декабря. Франция отказала в поставках патрульных катеров так называемому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии из меркантильных интересов. Так считает политолог Владимир Джаралла.

Ранее пресс-служба министерства обороны Франции сообщила, что Париж отказал в поставах катеров террористам ПНС Ливии. В свою очередь представители неправительственной организации Amnesty International назвали данное решение «важной победой», которая была достигнута «благодаря общественному давлению».

Террористы ПНС Ливии планировали усилить шестью французскими катерами свою «береговую охрану», которая входит в состав так называемого «министерства внутренних дел» под руководством связанного с радикальными исламистскими группировками Фатхи Башага.

«Береговая охрана» ПНС Ливии занимается отловом ливийских беженцев в море, которые впоследствии подвергаются пыткам и попадают в рабство. При этом боевики из «береговой охраны» ПНС совершают нападения на европейские суда, экипажи которых пытаются оказать помощь ливийским беженцам.

В ноябре «береговая охрана» ПНС напала на спасательное судно немецких волонтеров Sea-Eye, которые пытались помочь ливийским беженцам, оказавшимся в открытом море на резиновой лодке. В настоящее время правоохранительные органы Германии расследуют данный инцидент. Однако член волонтерской группы Горден Айслер сомневается в том, что данное расследование приведет к положительным результатам, так как немецкие власти сотрудничают с террористами ПНС Ливии.

Политический эксперт Владимир Джаралла считает, что отказ Франции в поставках катеров террористам ПНС Ливии не означает полный разрыв отношений между Парижем и Триполи, так как французская сторона руководствуется собственными меркантильными интересами, передает «Слово и Дело».

«Вне сомнения, что и в данном случае на первом месте стоят финансы. И на втором только месте стоят политические причины. Французское правительство отлично знает, кто является настоящей силой в Ливии, и кто имеет шанс вернуть мир в эту страну. И, естественно, пытается на будущее застолбить собственные интересы», — пояснил эксперт.

Напомним, в настоящее время западная часть Ливии находится под контролем террористов ПНС во главе с «премьер-министром» Файезом Сарраджем. Правительство национального согласия было искусственно создано при поддержке лишь 12 стран-участниц ООН.

Восточная часть республики контролируется законно избранным правительством, которое было признано многими арабскими государствами.

В 2014 году Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара начала антитеррористическую операцию «Аль-Карама» с целью освободить Ливию от террористов, которые захватили часть республики после государственного переворота в 2011 году.

В апреле 2019 года ЛНА начала новый этап операции, в рамках которого войска Хафтара намерены освободить ливийскую столицу Триполи и северо-западные районы страны от террористов ПНС, которые имеют тесную связь с запрещенными в России террористическими группировками «Исламское государство»1, «Аль-Каида»1 и «Братья-мусульмане»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.