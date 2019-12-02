ГИБДД предложила пересадить водителей на общественный транспорт из-за нехватки дорог

Москва, 2 декабря. Руководство ГИБДД предложило пересадить водителей на комфортабельный общественный транспорт, чтобы увеличить пропускную способность улиц и убрать с дорог лихачей. С таким заявлением в понедельник выступил замглавы ГИБДД Олег Понарьин.

«Опыт Москвы показал, что это совершенно правильное направление. Невозможно на сегодняшний момент выстроить столько дорог, чтобы автомобилисты чувствовали себя свободно и комфортно на дорогах», — отметил он.

Понарьин призвал российские власти вернуться к советской модели с преобладанием общественного транспорта на дорогах. По его словам, массовое использование комфортабельных автобусов, троллейбусов и трамваев является единственным выходом из сложившейся ситуации.

Ранее сообщалось, что развитие электрокаров и беспилотников стало главным трендом развития автомобильной промышленности, от которого не отстает и РФ. Российское предприятие «КамАЗ», к примеру, уже разработало свой беспилотник. В настоящее время автогигант ждет, когда в стране будет подготовлена законодательная база.

О необходимости поскорее определить правила для беспилотных автомобилей ранее также заявлял премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Глава правительства подчеркнул, что использование беспилотного транспорта требует создания новых нормативных актов, а также напомнил, что в некоторых странах уже были зафиксированы ДТП с участием беспилотного транспорта, в результате которых погибли люди.