Синоптики пообещали оттепель жителям европейской части России

Москва, 2 декабря. Теплая погода установится в европейской части России на этой неделе, сообщил специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Снег ожидается во вторник и среду, он укроет Москву «одеялом» толщиной 2-3 см. Днем температура воздуха составит 0 — 5 градусов мороза, пишет «Ридус».

Вторая половина недели будет теплой, западный ветер принесет морось и снег с дождем. По словам Тишковца, снег станет слякотью. Даже в ночное время ожидаются околонулевые температуры.

Синоптик подчеркнул, что русской зимы пока не будет. Декабрь выдастся мягкий, подытожил эксперт.

Ранее метеорологи сообщили, что в этом году зима в Центральной России будет аномально теплой.