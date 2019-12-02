Граждане Сирии, живущие в Заевфратье, начинают все активнее восставать против американской оккупации и прислуживающих США курдских боевиков, внутри которых «растворилось» множество бывших членов «Исламского государства»1 (запрещено в РФ). Постепенно на левобережье Евфрата возникает и начинает крепнуть масштабное сопротивление арабских племен, которые достаточно натерпелись от оккупантов за минувшие годы. Наиболее ярко это демонстрируют недавние события на востоке провинции Дейр-эз-Зор.

Сопротивление в Аль-Бусейре

На прошлой неделе это сопротивление сделало решительный шаг: вооруженные люди из состава местных ополченческих отрядов атаковали курдских боевиков в Заевфратье. Уже несколько дней северная часть города Аль-Бусейра, который располагается на подконтрольной США и курдским боевикам территории, находится под управлением этих сил.

Курдские боевики, связанные с террористической «Рабочей партией Курдистана» (РПК), уже долгое время вели себя как хозяева в Аль-Бусейре – однако из-за неожиданного удара они вынуждены были оставить часть города. Сейчас там продолжаются стычки – так, «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR) сообщает, что двое вооруженных мужчин накануне открыли огонь по курдскому боевику.

Террорист получил серьезные ранения. Как оказалось, это бывший боевик «Исламского государства», который после поражения «халифата» ИГ1 с легкостью переметнулся к созданной США коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF), передает SOHR.

Так называемая «Сирийская обсерватория по правам человека» называет нападавших «неизвестными боевиками. Однако очевидно, что это никакие не боевики и что ими могут быть только бойцы арабского племенного ополчения.

Оккупация Заевфратья

Арабские племена Восточной Сирии оказались в серьезной опасности, когда коалиция во главе с США привела на юго-восток страны курдские вооруженные группировки, ставшие для населения настоящими захватчиками и оккупантами.

Для того чтобы опередить Сирийскую арабскую армию, которая прорвала оборону ИГИЛ1 и стремилась к освобождению Заевфратья в 2017 году, американцы привели своих курдских наймитов. Террористы ИГИЛ, удерживавшие нефтегазовые месторождения на востоке Сирии, смогли влиться в отряды SDF – в обмен на возможность и далее получать доход с нелегальной добычи сирийской нефти.

Для местных жителей вынужденное соседство теперь еще и с курдскими радикалами стало еще большим ударом, нежели приход ИГ в 2014 году. Серьезно усилились этноконфессиональные конфликты, поскольку «Демократические силы» развернули целую систему притеснений по национальному признаку, принудительно вводя курдские учебники и продвигая курдский язык в школах.

При этом любые несогласия со стороны граждан жестоко подавлялись незаконными задержаниями, оружием, убийствами и насилием. Происходящее очень быстро приняло форму реального геноцида арабов. Так, еще только в период захвата земель за Евфратом террористы YPG, проходя через арабские поселки, практически целиком уничтожали их население. Конечно, такая жестокость не могла рано или поздно не обернуться народным восстанием.

Арабские протесты

Местные жители - члены арабских племен, кочевавшие на захваченных США территориях Сирии - практически сразу начали протестовать против произвола новых оккупантов, а также варварской эксплуатации нефтегазовых месторождений в Дейр-эз-Зоре, что существенно ударило по и без того ослабленной ИГ экономике не только самого региона, но и всей Сирийской Арабкой Республики.

Митинги жестко подавлялись. США, чтобы не «марать рук» и продолжать грабительскую выкачку ресурсов из сирийских недр, использовали для этого курдских боевиков – они превратились в надсмотрщиков на захваченных территориях Сирии. Эта ничем не ограниченная власть в руках радикалов YPG обернулось новым всплеском жестокости в отношении арабского населения, которое составляет большинство в регионе.

Корреспонденты Федерального агентства новостей были свидетелями множества антикурдских и антиамериканских протестов в Заевфратье. В ходе данных массовых демонстраций, проходивших не только в крупных городах, таких как Аш-Шаддади, но и в небольших населенных пунктах – Ас-Сафсафа, Абу-Хаммам, Сахальбия, члены местных арабских племен требовали немедленного изгнания США и курдских бандитов. Шейхи племен в ходе своих собраний выражали однозначную поддержку законному правительству Сирии и президенту Башару Асаду.

Целая волна митингов на северо-востоке САР была связана с контрабандой сирийских нефтяных ресурсов в Ирак, объемы которой США и бандгруппы SDF в настоящее время только наращивают. В ответ террористы YPG зачастую открывали огонь по демонстрантам, и лишь благодаря оружию им до сих пор удается держать Заевфратье под своим контролем.

Бесконечные репрессии со стороны курдских захватчиков, высокомерное и попустительское поведение США, кары в отношении местных жителей, а также почти не сдерживаемая новыми «властями» деятельность «спящих ячеек» ИГИЛ в Заевфратье — все это вызвало появление вооруженного народного сопротивления арабских племен.

Арабское народное сопротивление

Расстрелы на митингах, дискриминация, многие другие военные преступления курдских боевиков и их кураторов из Соединенных Штатов, а также захват ими захват нефтяных промыслов в Восточной Сирии – одного из важнейших источников дохода для местных племен – привели к активизации партизанского движения арабов.

В марте 2018 года активисты из числа местного населения объявили о создании вооруженного формирования «Народное сопротивление Ракки» (позднее, после расширения деятельности – «Народное сопротивление восточных районов»). Арабские ополченцы поставили себе целью изгнание американских и курдских оккупантов с северо-востока Сирии.

Пик активности «Народного сопротивления» пришелся на апрель-июнь 2018 года. 2 апреля арабские ополченцы обстреляли военный штаб США, расположенный на территории бывшей сирийской военной части в районе населенного пункта Айн-Исса. 6 апреля арабские партизаны атаковали авиабазу ВВС США «Лафарж», располагавшуюся на территории бывшего цементного завода в окрестностях Ракки.

Чтобы продемонстрировать свою приверженность Дамаску и единой Сирии, партизаны делали граффити и развешивали флаги Сирийской Арабской Республики в городах, оккупированных американскими военными и курдскими бандформированиями. Так, в конце мая 2018 года партизаны вывесили флаги Сирии в районе Мешлаб в городе Ракка.

Арабские партизаны неоднократно прибегали к диверсионной борьбе против оккупантов. Излюбленным местом атаки бойцов «Народного сопротивления» стала трасса Хасака – Аш-Шаддади, которая является ключевой транспортной артерией, связывающей американские оккупационные силы на востоке Сирии, а также важным участком «нефтяного маршрута» США, по которому энергоресурсы нелегально вывозились в Ирак. На протяжении апреля и мая 2018 года партизаны совершили несколько десятков нападений на американские патрули и бензовозы в районе Аш-Шаддади.

Безусловно, пока оккупанты будут сохранять присутствие в этом регионе, продолжая разворовывать сирийские источники и терроризировать граждан, реакционные процессы со стороны местного населения будут только набирать силу и приобретать все более грубые формы. Конечно, эти суверенные территории САР должны наконец вернуться в ведение официального Дамаска, и других способов вернуть мир в эти земли быть не может.

Федеральное агентство новостей ранее опубликовало результаты расследования, в ходе которого получило свидетельские показания, подтверждающие участие США в создании, поддержке и финансировании ИГ. Выяснилось, что американские инструкторы тренировали террористов, поддерживали боевиков беспилотниками, поставляли оружие и ввозили в Сирию сотни наемников в обмен на нефть.

ФАН также стало известно о связи журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с террористами ИГ. Журналист использовал полученные от боевиков данные для создания своих фейковых расследований и сливал ИГ сведения о российских военнослужащих. Его спонсором стал беглый олигарх Михаил Ходорковский.

1 Организация запрещена на территории РФ.