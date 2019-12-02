Зеленский отказался раскрыть «план Б» по урегулированию в Донбассе

Киев, 2 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он знает, что делать, если в столице Франции 9 декабря не удастся договориться о каких-либо решениях касательно урегулирования ситуации в Донбассе. Об этом глава украинского государства рассказал в интервью немецкому изданию Der Spiegel.

Украинский лидер отметил, что он «верит в свой «план А», поэтому не хочет говорить о запасном варианте.

«Но он («план Б». — Прим. ФАН) существует, конечно. И одна вещь, которую я хотел бы уточнить: мой «план Б» состоит не в том, чтобы все осталось, как сейчас», — объяснил Зеленский.

Саммит лидеров четверки «нормандского формата» (РФ, Украины, Германии и Франции) пройдет 9 декабря в Париже.

Ранее Зеленский в интервью польским СМИ заявил, что Соединенные Штаты могут помочь Украине в ситуации вокруг Крыма. По его словам, этот вопрос можно было бы решить в формате переговоров Киева, Москвы и Вашингтона. Кроме того, он признался, что хотел бы «вернуть» Крым в состав Украины.

«Я спрошу на саммите, можем ли мы разговаривать о Крыме в этом кругу», — уточнил он.

Напомним, гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года после государственного переворота в стране. Донецк и Луганск, не желая подчиняться незаконно пришедшему к власти правительству, объявили о независимости. В ответ Киев заявил о старте так называемой антитеррористической операции против республик Донбасса. Внутриукраинский конфликт пытаются решить также на минской площадке в рамках встреч контактной группы, но Киев регулярно нарушает минские договоренности.