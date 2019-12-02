Стас Михайлов раскрыл подробности главной трагедии своей жизни

Москва, 2 декабря. Музыкант Стас Михайлов в студии программы «Судьба человека» подробно рассказал о смерти своего брата Валерия. По его словам, брат умер в возрасте 27 лет. Михайлов уточнил, что посвятил погибшему родственнику несколько песен.

По словам артиста, он пришел из армии в тот май, когда брата не стало. Вертолет разбился под Адлером, недалеко от Красной Поляны. Михайлов раскрыл подробности главной трагедии своей жизни.

«Я до сих пор не могу свыкнуться с этой мыслью. Бог, к счастью, так устроил человека, что он не может все время думать о горе. Брат, когда упал вертолет, накрыл собой ребенка. Мальчик остался жив. Дай бог ему здоровья», — сказал он.

Кроме брата Михайлова, при крушении погибли еще два человека. Отец ребенка выжил: этот человек падал на вертолете уже второй раз в своей жизни.

«Меня взяли в спасательный экипаж. По расположению тел в вертолете можно было понять, что они ползли к выходу. Значит, после падения они были живы. Мальчик с отцом выбежали из вертолета. Они были в состоянии шока, а так, возможно, смогли бы помочь другим», — сказал Михайлов в интервью каналу «Россия-1».

Напомним, Михайлов пропустил 10-й день рождения дочери из-за работы. День рождения младшей дочки Иванны семья Михайлова отметила на Лазурном берегу в пятизвездочном отеле Grand-Hotel Cap Ferrat, стоимость ночи в котором начинается от 150 тысяч рублей. В честь юбилея девочки гостиницу украсили цветами. Юных гостей праздника развлекали приглашенные аниматоры, пока взрослые наслаждались деликатесами под композиции в исполнении Стаса Михайлова. Сам певец в силу непреодолимых обстоятельств не смог присутствовать на празднике — подвел плотный гастрольный график.

Как ранее писала «Газета.ru», Михайлов объяснил в Instagram, почему аккаунт в социальной сети в поддержку борющейся с тяжелой болезнью актрисы Анастасии Заворотнюк заблокировали.