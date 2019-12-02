Пьяный волейболист Спиридонов устроил скандал на детском турнире по теннису

Москва, 2 декабря. Игрок волейбольного клуба «Урал» Алексей Спиридонов устроил скандал на детском теннисном турнире. Видео инцидента появилось в Twitter.

Издание Sport24 сообщило, что изначально запись в социальные сети выложил сам Спиридонов, однако потом спортсмен удалил публикацию.

Он вступил в конфликт с организаторами детского турнира по теннису, которые сняли его дочь с финала первенства. По мнению волейболиста, это произошло из-за его активной поддержки ребенка и хлопанья в ладоши. Примечательно, что очевидцы сообщили, что Спиридонов был пьян.

«Сняли мою дочь в финале, когда она вела 2:0, из-за того что я хлопал в ладоши!» — заявил Спиридонов в своем Twitter.

В итоге Спиридонов поругался с присутствующими, он также назвал их «мразями». С одним мужчиной профессиональный спортсмен сцепился, но в итоге упал. До драки дело не дошло.

Бухой волейболист Алексей Спиридонов в Уфе устроил драку на детских соревнованиях по теннису. Его дочь дисквалифицировали из-за поведения Спиридонова. Он громко матерился на трибуне, ссорился с родителями и провоцировал судью. В итоге бухого ублюдка ушатал обычный дед. pic.twitter.com/8yfcv3s0Xs — Почти ГосДума (@duma_gos) 2 декабря 2019 г.

Сам Спиридонов позже опубликовал в своем Instagram-аккаунте публикацию и принес свои извинения.

«Уважаемые родители, дети, тренеры и руководство ГАУ СШОР по теннису г. Уфы!!! Я приношу свои искренние извинения за вчерашний инцидент, произошедший на кортах теннисной школы. Спасибо большое организаторам дружеских игр для самых юных теннисистов, в которых принимает участие моя дочь, вы делаете благое и очень хорошее дело для маленьких спортсменов!» — приводит «Ридус» слова спортсмена.

Спиридонов добавил, что ему «крайне стыдно» за свое поведение и принесенный моральный ущерб. Он также пообещал, что подобных инцидентов больше не повторится, указала «Газета.ру».