Киев, 2 декабря. Украинцы почти за 30 лет независимости так и не смогли доказать, что являются самостоятельной нацией, Украине нужно решать проблемы с Россией. К такому выводу пришел экс-депутат Верховной рады Евгений Балицкий.

Бывший парламентарий заявил, что без российской поддержки Украина не сможет восстановить национальную экономику.

«Я глубоко убежден, что без России мы, к сожалению, экономику не поставим. Да, у нас сумасшедшие проблемы с Россией — и по Крыму, и по Донбассу, и нам надо это все как-то решать»,— констатировал он.

Балицкий считает, что Украине сегодня «выгодно стереть историю».

«Имеется в виду этим националистам, потому что у них одна идея: «Москаль — враг». И они готовы положить все, что угодно, за эту идею», — объяснил экс-депутат.

Бывший парламентарий также подчеркнул, что то государство, которое сегодня называется Украиной, сто лет назад создал глава советского государства Владимир Ленин, очертив границы республики.

«Мы не самостоятельны, потому что у нас нет внутри единства, мы не доказали за эти почти 30 лет, что мы являемся самостоятельной нацией. Потому что нация — это не только [люди] проживающие на этой территории», — заметил он, подчеркнув, что теперь у Украины есть «данная Лениным» территория.

Он обратил внимание на то, что государству была дана Конституция, позволяющая развивать национальный язык, но даже с этой задачей страна в результате не справилась.

Раздосадованный политик назвал националистов, запрещающих русский язык, «идиотами», лишающими Украину «неотъемлемой части культуры».

Кроме того, он заявил, что антироссийски настроенные граждане «своими дебильными законами» убивают экономику и строят государству блокаду.

Резюмировал свое высказывание Балицкий темой Крыма. Он призвал украинцев признать, что полуостров теперь не имеет отношения к стране, а также напомнил о том, как Киев пытается его «вернуть», перекрывая жителям региона воду, электричество, и называя их предателями. По мнению Балицкого, это не самые верные способы вернуть расположение крымчан.

Ранее бывший депутат призвал Киев забыть про Крым и Донбасс. Он заявил, что Украине больше никогда не удастся вернуть субъекты, жители которых ненавидят убивавших их страну политиков.

В августе несостоятельность Украины в качестве независимого государства отметил бывший премьер-министр страны Николай Азаров. В День независимости он написал не поздравительный, а критический пост у себя в Facebook. Политик заявил, что сегодняшняя Украина — это «дикое и плохо управляемое государство, сотрясаемое регулярными переворотами, фейковыми революциями», которое стало «легкой добычей всякого рода казнокрадов и аферистов».

Напомним, Крым перестал быть частью Украины в 2014 году. По итогам общенародного референдума, полуостров стал российским регионом — подавляющее большинство избирателей Республики Крым и жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией (96,7% и 95,6% соответственно).

Донецкая и Луганская области заявили о независимости после государственного переворота в столице Украины, который произошел в 2014 году. Не желая подчиняться незаконно пришедшему к власти правительству, они объявили о создании ДНР и ЛНР. В ответ Киев начал против республик Донбасса военную операцию.