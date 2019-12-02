Украина назвала условия отказа от исков к «Газпрому»

Киев, 2 декабря. Руководитель министерства энергетики Украины Алексей Оржель рассчитывает, что российская и украинская стороны в ближайшее время начнут согласовывать условия поставок газа и нюансы транзитного договора. Об этом украинский министр сообщил в понедельник в ходе брифинга, трансляцию которого вел YouTube-канал «НАШ».

«Чтобы принимать окончательные решения касательно объемов и сроков, а также компенсации, мы должны четко отработать все технические моменты, поэтому технический процесс проходит очень активно», — заявил Оржель.

Как отметил глава энергетического ведомства, Киев готов принять прямые поставки газа в качестве компенсаций по искам, которые украинская сторона выиграла в международных судах. Руководитель Минэнерго также добавил, что Киев активно координирует с европейской стороной вопросы поставок и сроков.

При этом он не исключил, что Украина не будет отзывать иски против российского «Газпрома» из международных арбитражей, если стороны не смогут прийти к консенсусу. По его словам, если транзит будет продолжен, иски о неполучении Киевом прибыли не будут иметь оснований или же будут существенно сокращены.

Текущие соглашения на транзит и поставку голубого топлива истекают в конце этого года. В середине прошлого месяца «Газпром» предложил Украине продлить действующий контракт либо заключить новый сроком на 12 месяцев. «Нафтогаз» не согласен со сроками такого контакта.