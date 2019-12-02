Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует переубедить или уволить часть команды «Нафтогаза», которая не хочет никаких компромиссов с «Газпромом» по возобновлению поставок газа, уверен эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

Москва и Киев в ближайшее время начнут согласовывать условия поставок газа и детали транзитного договора, ранее выразил надежду глава Минэнерго Украины Алексей Оржель.

«Для того, чтобы предварительно принимать окончательные решения относительно объемов и сроков, а также компенсации, мы должны четко отработать все технические моменты, поэтому технический процесс проходит очень активно. Как результат — стороны сейчас находятся на технических консультациях», — сказал Оржель.

Он подчеркнул, что Украина готова принять прямые поставки газа в качестве компенсаций по искам, которые Киев выиграл в международных судах. Также Киев максимально координирует с европейской стороной вопросы поставок и сроков, рассказал украинский чиновник.

Министр добавил, в случае, если Киеву и Москве не удастся договориться, Украина не будет отзывать иски против «Газпрома» из международных арбитражей. Однако если транзит будет продолжен, иски о неполучении Киевом дохода не будут иметь оснований либо будут значительно снижены, добавил Оржель.

По словам Станислава Митраховича, Россия никогда не отказывалась от прямых поставок газа на Украину: решение по отказу всегда принималось Киевом.

«Российская сторона всегда допускала возобновление поставок газа. Проблема в том, что с украинской стороны всегда был отказ. Предыдущее руководство Украины даже считало большим достижением отказ от газа из России. Они поставили счетчик на сайте «Укртрансгаза», который отсчитывал сколько Украина формально живет без российского газа. Потом Стокгольмский арбитраж в своем решении в 2018 году фактически изменил контракт 2009 года и предписал «Газпрому» и «Нафтогазу» договориться о возобновлении поставок газа в объеме четыре миллиарда кубов в год. Но между компаниями не было достигнуто соглашение, так как «Нафтогаз» не представил адекватный план, чтобы возобновить поставки», — заявил Митрахович в беседе с Федеральным агентством новостей.

Нынешний глава Минэнерго Украины иногда оговаривается, так как если украинские потребители заключат с «Газпромом» контракты на газ по меньшей цене, чем Киев получает по реверсу, то все-равно разница в цене будет изыматься в бюджет государства, отметил эксперт.

«Это им нужно, чтобы не было ситуаций, когда российский газ дешевле, чем зарубежный. Таким образом, власти Украины не очень хотят работать в сфере поставок газа. Но если на «нормандском саммите» будут достигнуты некоторые пакетные соглашения, то здесь может быть включен вопрос о выплате российских штрафов либо через прямые поставки газа, либо через скидку. Но этого может не произойти, и тогда нас будет ждать сценарий третьей газовой войны через месяц. В связи с этим Зеленскому для возобновления поставок российского газа нужно переубедить или уволить ту часть команды «Нафтогаза», которая к никаким компромиссам с Россией не готова, и они только хотят воевать до конца», — предложил собеседник ФАН.

Напомним, в 2017 году Стокгольмский арбитражный суд удовлетворил иск «Нафтогаза» к «Газпрому» на транзит газа на общую сумму 4,7 миллиарда долларов. При этом суд зачел встречные требования, и в итоге российская компания осталась должна украинской 2,56 миллиарда долларов.

«Газпром» впоследствии обжаловал данное решение и инициировал процедуру расторжения контрактов с украинской стороной через суд. Российской стороне удалось добиться приостановки исполнения решения суда по транзитному контракту. В ответ Киев заявил, что подготовит новое судебное требование с учетом высказанных судом замечаний.

В 2018 году «Нафтогаз» начал новый арбитраж, выдвинув претензии к «Газпрому» из-за тарифов на транзит газа через Украину, требуя компенсировать «недоимки» на сумму в почти 11,6 миллиарда долларов. «Газпром» обжаловал решения в марте 2018 года и потребовал полной отмены «транзитного» решения.

Срок действующего контракта на поставку российского газа в Европу через территорию Украины истекает в конце 2019 года. В настоящее время российская и украинская компании проводят консультации по вопросу продолжения транзита после истечения его срока. «Газпром» предложил «Нафтогазу» цену на 25% ниже, чем текущая стоимость европейского газа, который закупает Киев. Однако в «Нафтогазе» сочли скидку недостаточной.

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