Нарусова объяснила, почему Богомолова не пустили жить с Собчак

Москва, 2 декабря. Мать Ксении Собчак Людмила Нарусова раскрыла подробности личной жизни дочери, в том числе объяснила, почему супруга телеведущей Константина Богомолова не пустили жить с ними в одном доме.

Собчак в настоящее время активно занимается обустройством загородного дома. Он расположен неподалеку от таунхауса, где сейчас известная телеведущая живет с мамой и сыном.

Однако для мужа Собчак в этом жилище места не нашлось. Как оказалось, известный режиссер нашел себе пристанище в съемной квартире рядом с театром.

Мать Собчак откровенно призналась, что Богомолов попросту не смог вписаться в быт жены. Все в таунхаусе устроено под нужды маленького Платона — в доме есть комната для его няни, а также отдельное помещение для занятий мальчика. В таунхаус к нему приходят учителя. Поэтому найти свободный угол для режиссера не удалось.

«Думаю, места уже маловато, потому что и Ксения, и Платон, и няня… Учителя постоянно приходят к Платону», — заявила Нарусова.

Однако вскоре семья должна воссоединиться — Богомолов переедет в новый дом, обустройством которого занимается Собчак. Мать телеведущей будет жить с ними.

СМИ сомневаются, что режиссер сможет найти общий язык с тещей. Нарусова, несмотря на развод дочери, поддерживает отношения с ее бывшим мужем Максимом Виторганом.

Напомним, эпатажная свадьба Собчак и Богомолова прошла 13 сентября. Пара приехала в отдел ЗАГС на черном катафалке, украшенном цветами. Надпись на автомобиле гласила: «Только смерть разлучит нас». После заключения брака влюбленные обвенчались в Храме Вознесения Господня у Никитских ворот, сменив перед этим катафалк на карету.

Собчак была третьей супругой Виторгана. Он женился на телеведущей в 2013 году, у пары появился сын Платон. У актера, отметим, уже появилась новая возлюбленная — Нино Нинидзе. Дочь народной артистки Грузии Ии Нинидзе так же, как и мать, снимается в кино и пробует себя на сцене в качестве певицы.