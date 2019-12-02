США объединили силы с ИГ в Сирии для свержения правительства Асада

Москва, 2 декабря. США наладили связи с террористами еще в рамках кампании по свержению легитимного правительства президента Сирии Башара Асада, сейчас сотрудничают с экстремистами из-за нефтяных полей. Такое мнение выразил ведущий сотрудник Центра безопасности РАН Константин Блохин.

«Одно время американцы делали ставку и вооружали «сирийскую оппозицию», чтобы она боролась с правительством Асада, но это привело к тому, что часть этих сил перешла на сторону ИГ1 (организация запрещена в РФ. — Прим. ФАН)», — цитирует эксперта «Экономика Сегодня».

К настоящему времени, по его словам, ситуация изменилась: теперь члены ИГ надеются на поддержку США, а силы Вашингтона идут к ним навстречу. Причиной тому совпадение интересов сторон в условиях современной Сирии, считает эксперт.

«Американцы будут пытаться разыграть несколько карт, основной из которых обозначено стремление США защитить нефтеносные районы Сирии», — заключил Блохин.

Ранее Федеральное агентство новостей выпустило вторую часть масштабного расследования, раскрывающего объемы помощи, оказываемой членам ИГ со стороны США. Выяснилось, что силы Вашингтона принимали непосредственное участие в создании, поддержке и финансировании террористической группировки. Американцы обучали экстремистов, поддерживали их оружием и ввозили в Сирию сотни наемников в обмен на нефть.

ФАН стало известно, что с членами ИГ связаны либеральный журналист «Новой газеты» Денис Коротков и беглый олигарх Михаил Ходорковский.

США долгие годы находятся в Сирии, причем незаконно, где наживаются на добыче нефти, по праву принадлежащей местному населению. Помогают им в этом вооруженные бандформирования курдов, которые в 2017 году оккупировали Заевфратье.

По данным источников ФАН, в оккупированную террористами сирийскую провинцию Дейр-эз-Зор американская сторона перебросила несколько тысяч наемников. Они занимаются сопровождением нефтяных кортежей за границу.

1 Организация запрещена на территории РФ.