Призеры «Хороших новостей России» призвали коллег активнее участвовать в конкурсе

В пятницу, 29 ноября, Федеральное агентство новостей объявило победителей конкурса актуальных публикаций «Хорошие новости России», который проходит параллельно с большим конкурсом, инициированным нами для поддержки талантливых блогеров и журналистов из российских регионов, продвигающих конструктивную повестку и позитивные новости о происходящем в стране.

Два раза в месяц конкурсное жюри «Хороших новостей России», состоящее из экспертов и обозревателей Федерального агентства новостей, отбирает десять публикаций региональных СМИ для онлайн-голосования, которое проходит в течение недели. По его итогам определяются победители конкурса актуальных публикаций.

На этот раз читатели присудили первое место статье «Юный Кулибин из Батайска: Илья Тарасов второй раз получил стипендию губернатора», опубликованной на «Дон-ТР». По словам ее автора — Натальи Скоробач, сама по себе идея собрать на одной площадке хорошие новости со всей России дорогого стоит, и если читатели называют твою публикацию лучшей среди них, то это вдохновляет на дальнейшие свершения.

«Большое спасибо вам за идею такого конкурса. Ведь люди уже устали от плохих новостей. И вообще, мне кажется, что все новости по определению — хорошие. Даже если они негативные, из них можно извлечь какую-то пользу, движение вверх. Это как с лимоном и лимонадом. Такие конкурсы однозначно нужны. Во-первых, это обмен опытом между регионами. Во-вторых, у людей появляется стремление быть похожими на кого-то и двигаться вперед. Это такая школа позитива и база позитивной информации. Здорово, что ФАН это придумал», — сказала Наталья Скоробач.

Журналистка Анна Дарган, чья публикация «Когда поешь сердцем. Добровольцы открыли в Ставрополе театр жестового пения» в журнале «Добро» заняла второе место в оперативном конкурсе ФАН, также заметила, что подобные конкурсы нужны как работникам СМИ, так и их зрителям, читателям и слушателям.

«Сегодня так много негативных новостей, что людям кажется, будто никаких светлых событий в нашей стране не происходит. А на самом деле их очень много. Просто мы не уделяем им должного внимания. Но я считаю, чем больше мы будем говорить о хорошем, тем сильнее будет желание у людей совершать какие-то добрые поступки», — поделилась своим мнением Анна Дарган.

Она призвала коллег участвовать в конкурсе, инициированном ФАН.

«Очень много хороших, добрых материалов. Но их авторы зачастую боятся участвовать в конкурсе, потому что боятся каких-то оценок. Но я считаю, что здесь нет ничего страшного. Вы узнаете мнение профессионалов, получите обратную связь, поймете, что думают читатели. Именно за читателями — решающее слово, ведь победители определяются в ходе публичного голосования», — отметила призер оперативного конкурса «Хорошие новости России».

А занявшая третье место с опубликованной на портале «Уральский меридиан» статьей «Участковый из Челябинской области спас четверых детей и их мать» Катерина Быкова призналась, что за 15 лет своей журналистской деятельности ни разу не участвовала в профессиональных конкурсах.

«Я всегда считала какими-то странными и непрозрачными критерии, по которым работы журналистов отбираются на профессиональные конкурсы. Это все вкусовщина — кому-то нравятся тексты, кому-то — нет. Вот так я думала. И это не было моей принципиальной позицией. Просто не возникало желания участвовать. И моя публикация была отобрана на конкурс «Хорошие новости России» без моего ведома. То есть вы взяли мою статью, а оказалось, что в таких конкурсах есть смысл. Во-первых, это просто приятно, что тебя отметили среди региональных СМИ, которых сегодня очень много. Во-вторых, интересно взглянуть на свою профессию с другой стороны и понять, что то, что ты делаешь — не зря и надо продолжать», — отметила Катерина Быкова.

Напомним, автор материала, представленного на конкурс актуальных публикаций «Хорошие новости России» и набравшего больше всего голосов, получает 15 тысяч рублей, денежный приз за второе место — 10 тысяч рублей, за третье место — 5 тысяч рублей. Призеры объявляются дважды в месяц по пятницам.

Желающим принять участие в оперативном конкурсе «Хорошие новости России» нужно прислать до 6 декабря заявку на почту goodrussia@riafan.ru, указав, что они хотят побороться за призы, которые будут присуждаться дважды в месяц (конкурс актуальных публикаций). В период с 6 по 13 декабря на голосование будет вынесен список одобренных жюри работ. Победителя определит ваш голос.

Итоги первого этапа большого конкурса «Хорошие новости России» были объявлены 9 июля этого года. ФАН наградило первых победителей конкурса в Общественной палате РФ. Перед торжественной церемонией редакция ФАН, эксперты, политологи и аналитики обсудили роль хороших новостей в современных реалиях, а также проблемы, с которыми сталкиваются журналисты в процессе формирования новостной повестки.