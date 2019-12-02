Россия не отдаст Донбасс на съедение украинским националистам, заявили в Госдуме

Россия не отдаст Донбасс на съедение Украине и не согласится на пересмотр Минских соглашений. Об этом Федеральному агентству новостей заявил член комитета Государственной думы по делам СНГ и связям с соотечественниками, депутат Константин Затулин, комментируя несогласие Киева с Минскими соглашениями.

Отказ от Минских соглашений

Украинский президент Владимир Зеленский настаивает на проведении выборов в Донецкой и Луганской народных республиках только после передачи участков государственной границы под контроль Киева. Таким образом, глава Украины поставил под вопрос последовательность выполнения Минских соглашений.

«Согласно тому, что было написано в Минских соглашениях в 2015 году, пограничный контроль должен быть восстановлен после выборов. Я не согласен с такой последовательностью событий», — подчеркнул он.

Владимир Зеленский пообещал поднять вопрос об условиях выборов в ДНР и ЛНР на саммите «нормандской четверки» в Париже, который пройдет 9 декабря.

1 октября в Минске прошла очередная встреча контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, на которой был поднят вопрос о «формуле Штайнмайера».

Пересмотр Минских соглашений

По мнению Константина Затулина, Владимир Зеленский, во-первых, обеспечивает себе алиби перед лицом своих критиков внутри Украины. Он показывает, что не готов автоматически следовать Минским соглашениям и поэтому ставит вопрос об их ревизии и пересмотре. В этом случае он идет навстречу пожеланиям и требованиям критиков.

Во-вторых, как считает депутат, Зеленский пытается таким образом предвосхитить будущую встречу в «нормандском формате», чтобы заранее начать попытку реализации Минских соглашений в ходе встречи в Париже.

«Зеленский предпринимает такой зондаж. Уже не в первый раз, кстати говоря. Все последнее время он, периодически так или иначе комментируя Минские соглашения, произвольно менял и структуру, и приоритетность, и очередность пунктов этих соглашений. Точка зрения России уже выражена. Она заключается в том, чтобы Минские соглашения были заключены в определенный момент. Они, безусловно, являются компромиссными. Но для Донецка и Луганска, которые, откровенно говоря, не рвутся никуда на Украину, компромисс заключается в том, что их Минские соглашения все-таки к этому принуждают. Но только при соблюдении Украиной всех предыдущих условий», — пояснил Константин Затулин.

Комментируя попытки Владимира Зеленского «выторговать» себе лучшие условия, депутат назвал их «старой как мир историей». Политик выразил сомнение, что Россия согласится произвольно менять облик соглашений и путать их очередность.

«Очередность учитывает последствия, которые могут быть. Предоставить возможность Украине получить контроль над границей, не дав возможность выбрать власти в Донецке и Луганске, — это извратить сам смысл Минских соглашений. Выборы властей в Донецке и Луганске необходимы для того, чтобы двигаться по пути мирного урегулирования. И тогда у украинской власти не будет оправданий, что, мол, Киев не будет что-либо обсуждать с Донецком и Луганском. И после выборов легитимные власти будут уполномочены в дальнейшем контролировать ход мирного урегулирования», — добавил Константин Затулин.

Политик выразил уверенность, что подобное искажение Минских соглашений не одобрят ни в России, ни Донецке и Луганске. Никто «не отдаст людей на съедение» националистам и радикалам из так называемых добровольческих батальонов Украины, которые до сих пор рассказывают о будущих репрессиях населения Донбасса, заключил Затулин.

Гражданская война на Украине продолжается с апреля 2014 года. Тогда Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которой объявили о своей независимости. Они не согласились с результатами антиконституционного государственного переворота, который произошел в стране. По данным ООН, жертвами военного конфликта стали почти 13 тысяч человек.