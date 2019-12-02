Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Подписаться на Push-уведомления
Да
Россия
  /  Обновлено: 

Путин заявил, что разработки ВПК должны дать толчок производству гражданской продукции

36
0 Оставить комментарий

Путин заявил, что разработки ВПК должны дать толчок производству гражданской продукции

Бочаров Ручей, 2 декабря. Разработки российского военно-промышленного комплекса (ВПК) должны стимулировать производство гражданской продукции. Об этом в понедельник заявил президент РФ Владимир Путин.

 В качестве примера он привел развитие ВМФ России.

«Во всем мире военно-морские исследования и перспективные разработки — это локомотив роста для целых направлений науки и отраслей экономики. И нам нужно добиваться, чтобы военные технологии стимулировали выпуск востребованной гражданской продукции», — отметил глава государства.

По его словам, некоторые военные предприятия России заметно продвинулись в этом направлении, однако для других нужно создавать дополнительные стимулы.

Путин добавил, что военная отрасль успела реализовать около 70% его поручений. Он назвал удовлетворительной работу по исполнению президентских распоряжений, пишет «Газета.ру».

Напомним, что в мае президент встретился с главами предприятий ВПК и молодыми учеными в Сочи. Основными темами встречи стали оснащение Воздушно-космических сил России и разработка перспективных образцов вооружения.

 

infox - new
Источник: Газета.ру
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров