Путин заявил, что разработки ВПК должны дать толчок производству гражданской продукции

Бочаров Ручей, 2 декабря. Разработки российского военно-промышленного комплекса (ВПК) должны стимулировать производство гражданской продукции. Об этом в понедельник заявил президент РФ Владимир Путин.

В качестве примера он привел развитие ВМФ России.

«Во всем мире военно-морские исследования и перспективные разработки — это локомотив роста для целых направлений науки и отраслей экономики. И нам нужно добиваться, чтобы военные технологии стимулировали выпуск востребованной гражданской продукции», — отметил глава государства.

По его словам, некоторые военные предприятия России заметно продвинулись в этом направлении, однако для других нужно создавать дополнительные стимулы.

Путин добавил, что военная отрасль успела реализовать около 70% его поручений. Он назвал удовлетворительной работу по исполнению президентских распоряжений, пишет «Газета.ру».

Напомним, что в мае президент встретился с главами предприятий ВПК и молодыми учеными в Сочи. Основными темами встречи стали оснащение Воздушно-космических сил России и разработка перспективных образцов вооружения.