Американские военные обучали и тренировали террористов ИГИЛ* в Сирии

Боец спецподразделения «Охотники на ИГИЛ» рассказал корреспондентам ФАН, что лично видел американских солдат на позициях «Исламского государства»1 (запрещено в РФ). Также на многочисленные свидетельства сотрудничества Соединенных Штатов с террористами нашим репортерам указал бывший член ИГ1.

Федеральное агентство новостей недавно выпустило вторую частью масштабного расследования, раскрывающего объемы помощи, оказываемой джихадистам ИГИЛ1 со стороны США. Наши корреспонденты раздобыли в Сирии эксклюзивные свидетельские данные, подтверждающие, что Вашингтон является одним из главных создателей и спонсоров крупнейшей международной террористической группировки.

Так, «Охотник на ИГИЛ» по имени Мухаммад Хусейн Ахмад сообщил, что он вместе с сослуживцами зафиксировал американских военных на объектах джихадистов еще в 2016 году в северной части Хасаки. Это было к югу от города Камышлы, где ранее пролегала линия соприкосновения с бандгруппами «халифата». Было отмечено, что на опорные пункты исламистов прибыл груженый конвой Соединенных Штатов.

«Когда они ехали, боевики даже не стреляли в их сторону. А на любое движение с нашей стороны боевики сразу открывали огонь», — подчеркнул собеседник ФАН.

Источник Федерального агентства новостей в рядах военнослужащих армии САР подтвердил слова Мухаммада, добавив, что похожими сообщениями тогда были полны практически все разведсводки, поступавшие из прифронтовых восточных районов Сирии.

Тем временем бывший член ИГ под вымышленным именем Али выдал нашим репортерам целый ряд свидетельств, указывающих на существование налаженного снабжения «Исламского государства» американским оружием.

Он сообщил, что накануне захвата Пальмиры в декабре 2016 года США направили джихадистам крупные партии теплой одежды, нового обмундирования, провизии, в составе которой были, в частности, иностранные пайки. Самим исламистам, как вспоминает Али, тогда говорили, что все эти вещи - не местного производства, а просто иностранного. Хотя все понимали, что грузы были присланы террористам ИГ из Америки.

Наряду с этим, боевиков снабжали и вооружением из Соединенных Штатов. Более того, у членов ИГ были даже иностранные военные советники, которые учили, как обращаться с новыми боевыми средствами.

«Да, было иностранное оружие. М-16... Нас даже обучали им пользоваться», — признался в беседе с нашими корреспондентами бывший боевик.

Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов считает, что «Исламское государство» было одним из главных инструментов США в попытке подчинения Ближнего Востока. Об этом он сказал в интервью ФАН.

«Похожие факты контактов между ИГ и Соединенными Штатами и раньше разоблачались и придавались гласности. Дело в том, что еще предыдущий американский президент Барак Обама заявлял, что его сирийский коллега, якобы воюющий против собственного народа, должен уйти. Это являлось ключевой целью Вашингтона наряду с ослаблением Ирана и РФ в регионе. Для реализации этих задач Штаты использовали все средства, в частности — террористов ИГИЛ. То есть эта группировка фактически реализовывала интересы США в сирийском конфликте», — обратил внимание эксперт.

Он добавил, что многие высокопоставленные лица Штатов не раз были пойманы на прямых контактах с радикалами-исламистами.

«Например, ныне покойный сенатор Джон Маккейн даже фотографировался в окружении джихадистов, которые в скором времени после этого составили верхушку ИГ. Этот снимок обошел весь Интернет. Кроме того, вспомним, что, когда Сирийская арабская армия (САА) освобождала районы, где раньше базировались бандгруппы ИГ, там всегда потом находилось много оружия западного производства, в том числе американского. Были случаи, когда с самолетов США сбрасывались поставки якобы для курдских боевиков, но потом они оказывались в руках членов ИГИЛ. Поэтому новые факты еще раз подтверждают связи между ними, которые уже почти ни у кого не вызывают сомнений», — отметил востоковед.

Несмотря на это, однако, главные международные организации до сих пор как будто не замечают подобных разоблачающих сообщений, подчеркнул собеседник ФАН.

«Мировая общественность в целом несколько сбита с толку из-за информационной политики американцев. И СМИ, и крупнейшие организации, в том числе ООН, так или иначе, подконтрольны западным медийным и финансовым структурам. Поэтому пресса в США и союзных Вашингтону странах не свободна в выборе тем и способов их освещения, это касается, безусловно, и сирийской повестки. Их курс зависит от направленности американской политики. Но, безусловно, эти факты о контактах с ИГ должны стать доступны для всего международного сообщества, на что сейчас работают некоторые российские СМИ», — заключил Борис Долгов.

1 Организация запрещена на территории РФ.