Сын Сафронова назвал диким предложение отрезать часть желудка

Москва, 2 декабря. Пианисту Луке Затравкину, который на прошлой неделе оказался в центре внимания из-за появившегося в Сети видео его спасения из туалетной комнаты самолета, хотят отрезать часть желудка, сообщил отец музыканта, известный художник Никас Сафронов. Однако музыкант опроверг слова отца.

Затравкин уже многие годы страдает от лишнего веса. Несколько лет назад ему удалось сбросить более 85 килограммов за восемь месяцев. Тогда сесть на диету заставил отец. По словам Сафронова, пианист «глотал таблетки, отбивающие аппетит», а потом ему убирали с помощью хирургической операции обвисшую кожу.

После операции у Затравкина образовался тромб, и он начал заедать стресс. Как итог — набрал еще больше, поделился Сафронов.

«Сейчас уже обратился к нескольким специалистам. Ему хотят провести резекцию — иными словами, отрезать желудок, вернее, его часть. Однако он пока боится», — сказал 63-летний художник в беседе с изданием «СтарХит».

Сам Затравкин в интервью НСН опроверг информацию, что собирается сделать операцию по удалению части желудка, хотя не исключил, что лечь под нож хирурга все-таки придется.

«Никаких таких планов у меня нет! Мне кажется это диким. Мне делают разные предложения, предлагают помощь и некоторые хотят на этом пропиариться. Они стараются позиционировать себя как диетологов. Может, я буду когда-нибудь задумываться об этом, но точно не сейчас», — сказал музыкант.

На прошлой неделе на просторах Интернета появилось видео «спасения» застрявшего в туалете самолета Затравкина. Артист признался, что произошедший на борту воздушного судна инцидент сделал из него «звезду». Он также рассказал подробности случившегося.

Сын Сафронова ранее пообещал подать в суд на пассажира, который сделал позорное видео с участием знаменитости. По его словам, автор ролика оскорбил его и нарушил права.