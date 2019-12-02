США зарабатывают на связях с террористами ИГ в Сирии, заявил эксперт

Москва, 2 декабря. Сотрудничество США с террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в России) напоминает сюжет голливудского боевика «Крепкий орешек». Таким мнением поделился член экспертного совета «Офицеров России», доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. По словам специалиста, в этой связи нет ничего удивительного, поскольку в ней прослеживаются прагматичные интересы американцев.

Перенджиев обратил внимание на то, что у Вашингтона есть только два проекта, которые приносят американцам деньги. Во-первых, указал он, создание террористических группировок, а, во-вторых, борьба с терроризмом в качестве ведения боевых действий, пишет «Политика сегодня».

Военный эксперт сравнил все происходящее с художественной лентой «Крепкий орешек-2». По сюжету фильма, какой-то спецназ холостыми патронами стреляет в террористов, последние изображают, что якобы погибают.

«В реальности они (террористы. — Прим. ФАН) остаются живы, а спецназ тоже оказывается террористами, которых побеждает герой-одиночка. Если убрать этого крепкого орешка, то тот самый сюжет и происходит в Сирии», — подчеркнул Перенджиев.

Ранее стало известно, что Штаты при активной поддержке курдских боевиков, которые сотрудничают с ИГ1, нелегально добывают сирийскую нефть и вывозят ее из республики в другие страны. Американцы объясняют свои действия «охраной» части земель САР от боевиков. Военное ведомство России показывало спутниковые кадры, которые доказывают причастность США к противоправным и преступным действиям в САР.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало вторую часть расследования, в котором говорится о связях США и боевиков в Сирии. Вашингтон поставляет террористам инструкторов, обеспечивает необходимым вооружением, дронами и наемниками в обмен на сирийские природные богатства. ФАН удалось получить свидетельские показания, подтверждающие участие США в формировании, поддержке и спонсировании «Исламского государства».

В первой части расследования говорилось о связях сбежавшего из России олигарха Михаила Ходорковского и сотрудника «Новой газеты» Дениса Короткова с ИГ. В частности, среди вещей террористов был обнаружен номер телефона российского корреспондента.

1 Организация запрещена на территории РФ.