Бомба взорвалась на пути следования броневика военной полиции РФ в Сирии

Москва, 2 декабря. Самодельная бомба взорвалась на пути следования броневика российской военной полиции в Сирии, сообщает министерство обороны РФ. Трое военнослужащих получили легкие ранения.

«Бронеавтомобиль получил повреждения. Находившиеся в нем трое российских военнослужащих получили легкие травмы и ушибы. Жизни военнослужащих угрозы нет», — отметили в военном ведомстве.

Инцидент произошел в 1,5 км от населенного пункта Коран (провинция Алеппо) во время разведки, которая проводилась перед отправлением совместного российско-турецкого патруля.

Это уже не первое нападение на российскую военную полицию в Сирии. В июле боевики подорвали бомбу на пути следования патруля в провинции Даръа. Самодельное взрывное устройство было установлено на участке дороги Хараба – Маараба. В результате происшествия никто не пострадал. Военная техника тогда тоже не получила повреждений.

18 ноября курдские боевики и присоединившиеся к ним жители Кобани атаковали патруль, закидав российские бронемашины камнями и бутылками с зажигательной смесью. Позже курды принесли свои извинения за данный инцидент.

Напомним, что 22 октября Россия и Турция подписали меморандум о взаимопонимании, который завершил турецкую военную операцию Анкары на севере Сирии. Документ предполагает проведение на севере САР совместных российско-турецких патрулей в целях обеспечения безопасности.

Федеральное агентство новостей между тем опубликовало вторую часть своего расследования, в котором говорится о связях между США и боевиками в Сирии. Журналисты ФАН установили, что Вашингтон поставляет террористам инструкторов, оружие, беспилотники и наемников в обмен на сирийскую нефть.

В первой части расследования говорилось о связях беглого российского олигарха Михаила Ходорковского и журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с «Исламским государством»1. На это указывает, в частности, номер телефона репортера, который был обнаружен среди вещей джихадистов.

1 Организация запрещена на территории РФ.