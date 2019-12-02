Песков заявил, что работа по статье 210 УК РФ еще ведется

Москва, 2 декабря. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков не уверен, что глава государства получал письмо о затягивании реализации его поручения по статье 210 УК РФ, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Речь идет о письме уполномоченного по правам бизнесменов в России Бориса Титова, в котором приводится список предпринимателей, попавших под статью «Организация преступного сообщества или участие в нем». В то же время президент еще летом просил не применять ее по отношению к обычным бизнес-структурам.

«Я не думаю, что он имел возможность ознакомиться с письмом, хотя вопрос 210-й статьи существует и неоднократно затрагивался на совещании с участием главы государства. Давались поручения президента. Работа ведется по этой теме», — пояснил Песков.

Официальный представитель Кремля добавил, что предложений по этой теме поступает много. В настоящее время идет обмен мнениями среди профильных ведомств.

Напомним, что Путин неоднократно заявлял о необходимости облегчить работу бизнеса в России. В феврале российский лидер заявил, что добросовестный предприниматель не должен постоянно «ходить под статьей» и все время ощущать риск уголовного или административного наказания. Для достижения масштабных задач стране нужно «избавляться от всего, что ограничивает свободу и инициативы предпринимательства».