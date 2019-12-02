ВМФ России подтвердил высокий боевой потенциал в Сирии, заявил Путин

Москва, 2 декабря. Военно-морской флот России подтвердил свой высокий боевой потенциал в борьбе с террористами в Сирии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию ВМФ.

Глава государства отметил слаженность частей и соединений Военно-морского флота РФ, а также профессионализм участников операции: руководящего состава, военных моряков, летчиков морской авиации.

«Свой высокий боевой потенциал Военно-морской флот подтвердил в борьбе с террористами в Сирии», — цитирует слова Владимира Путина РИА Новости.

Ранее Федеральное агентство новостей представило вторую часть масштабного расследования о Сирии, которое длилось пять месяцев. Журналисты получили доказательства причастности США к созданию и продвижению запрещенной в РФ организации «Исламское государство»1 в Сирии. В материале приводятся свидетельские показания, которые подтверждают участие Вашингтона в поддержке и финансировании террористов.

Неделю назад ФАН выпустил первую часть расследования «Либеральные журналисты РФ работают на ИГ»1. Бывший боевик рассказал журналистам, что общался с сотрудником «Новой газеты» Денисом Коротковым, когда занимался пропагандой для террористов. Кроме того выяснилось, что сотрудник «Новой» работал с боевиками по заказу беглого олигарха Михаила Ходорковского.

1 Организация запрещена на территории РФ.