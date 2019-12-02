Москва, 2 декабря. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский признался, что пробовал наркотики в детстве. Это заявление глава Либерально-демократической партии РФ сделал во время парламентских слушаний, где обсуждалась угроза пропаганды и распространения наркотиков в Сети.

Жириновский рассказал, что попробовать наркотики в детском возрасте его убедили старшие товарищи. По словам лидера ЛДПР, он согласился, так как не знал, о чем именно идет речь.

«Вот я же не приучился. А вдруг другому понравится. Такого допускать нельзя», — сказал Жириновский, передает «Газета.Ru».

Парламентарий предложил бороться с распространением наркотиков путем высылки наркодилеров в отдаленные регионы страны.

Ранее Владимир Жириновский заявил, что большинству жителей России нечем заняться в период длинных новогодних каникул. По мнению парламентария, праздничные выходные «фактически загоняют» людей в запой на 10 дней. Жириновский считает, что правильная реформа новогодних праздников спасет множество жизней и позволит гражданам самостоятельно выбрать себе время для отдыха.

До этого лидер ЛДПР критиковал Ольгу Бузову за ее планы выпускать собственную алкогольную продукцию. По мнению Жириновского, у звезды проекта «Дом-2» нет «государственного мышления».