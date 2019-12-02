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Зеленский предложил переехать всем украинцам, которые «за Россию»

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Зеленский предложил переехать всем украинцам, которые «за Россию»

Киев, 2 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский предложил переехать в РФ всем украинцам, которые считают себя русскими. Такое заявление он сделал в интервью европейским изданиям Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazeta Wyborcza.

«Те, кто за Россию, могут переехать. Россия распространяет паспорта. Каждый человек имеет право выбирать, где хочет жить», — отметил Зеленский.

Президент Украины назвал своих сограждан, у которых есть российский паспорт, «сбившимися с пути». Он также признался, что не готов «биться» за людей, которые считают себя русскими.

Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук ранее заявил, что урегулирование конфликта в Донбассе всецело зависит от политической воли президента Украины, однако Зеленский пока не демонстрирует готовности закончить гражданскую войну.

Так, например, глава государства выразил несогласие с Минскими соглашениями. Он настаивает на проведении выборов в ДНР и ЛНР лишь после передачи участков государственной границы под контроль Киева.

Напомним, что гражданская война на Украине продолжается с 2014 года. В 2015 году в Минске был принят комплекс мер по урегулированию конфликта, который должен был положить конец кровопролитию. В частности, Минские соглашения предусматривают предоставление Донбассу особого статуса, полное прекращение огня и проведение на неподконтрольных территориях местных выборов.

За полных четыре года украинская сторона не выполнила ни одного из перечисленных в документе пунктов. Формальным исключением может считаться принятый Верховной радой закон об особом статусе Донбасса, однако де-факто он так и не вступил в силу.

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