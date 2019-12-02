Экономист рассказал о перспективах, которые открыл для России запуск «Силы Сибири»

Газопровод «Сила Сибири» — это мост, который открывает для России новые возможности в сотрудничестве с Китаем в торговой и технологической сферах, уверен руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

Президенты России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин в режиме телемоста ввели в эксплуатацию газопровод «Сила Сибири».

Газопровод предполагает транспортировку газа с месторождений в Восточной Сибири как на внутренний российский рынок, так и на экспорт в Китай. По словам Путина, взаимодействие России и Китая в сфере энергетики с запуском «Силы Сибири» выходит на новый уровень. Он напомнил, что в 2019 году исполняется 70 лет с момента установления дипломатических отношений между странами. Российский лидер отметил, что запуск газопровода является знаменательным событием.

«Этот шаг выводит российско-китайское стратегическое взаимодействие в энергетике на качественно новый уровень, приближает нас к поставленной вместе с председателем КНР Си Цзиньпином задаче доведения двустороннего товарооборота в 2024 году до 200 миллиардов долларов», — подчеркнул Путин.

Как утверждает Василий Колташов, газопровод «Сила Сибири» теснее связывает экономики России и Китая, чем что-либо другое. С вводом в строй газопровода будет предусмотрено развитие иных проектов, касающихся транспорта и инфраструктуры.

«При этом Москва достаточно разумно ведет себя в отношениях с Китаем, уравновешивая их соглашениями с Индией. Китай слишком тяжеловесный игрок в евразийском процессе, который всегда стремится получить максимум выгоды для себя и редко заботится о партнерах. Китайская сторона считает, что никто не денется от его рынка», — заявил Колташов в беседе с Федеральным агентством новостей.

Газопровод защищает Китай от каких-либо негативных действий стран Запада и помогает укрепить торгово-экономические отношения с Россией, объяснил эксперт.

«Стоит отметить, что газопровод привязывает Китай к континентальному торговому сотрудничеству с Россией. Это в свою очередь приближает Китай к евразийскому континентальному политическому взаимодействию. Таким образом, газопровод является знаковым и важным. Вслед за этим газопроводом будут крепнуть дальше торговые связи России и Китая в перспективе на ближайшие 20 лет. Не нужно рассматривать проект как только поставки газа. Позже будут создаваться технологические и торговые цепочки по новым группам товаров. Газопровод является знаковым мостом, который этот процесс открывает», — пояснил собеседник ФАН.

Ранее замдиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач сообщил, что газопровод «Сила Сибири» позволит России расширить поставки природного газа на самый динамично развивающийся в мире китайский рынок. Специалист обратил внимание, что в последние годы именно газовый рынок КНР развивается двузначными темпами. Для Китая запуск проекта тоже очень выгоден.

Кроме того, интерес к присоединению к проекту газопровода из РФ в КНР «Сила Сибири» выразил Казахстан. Об этом заявил журналистам первый заместитель министра энергетики республики Махамбет Досмухамбетов. Присоединившись к газопроводу, Нур-Султан надеется газифицировать объекты Восточно-Казахстанской области. Свое месторождение голубого топлива в этом регионе маленькое и не позволяет закрыть потребности всей области.

По словам Досмухамбетова, есть «два сценария присоединения Казахстана к проекту». Первый будет возможен, если Россия соберется проводить «Силу Сибири — 2» через территорию республики, второй — подключение к газотранспортной системе (ГТС) в районе Барнаула. Он обратил внимание на то, что проект находится лишь на стадии изучения и переговоров.