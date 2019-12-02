Сирия, 2 декабря. В результате атаки боевиков вспыхнул пожал на авиабазе САА недалеко от Хамы. Силы коалиции совместно с курдскими радикалами провели рейды в Восточном Дейр-эз-Зоре. Союзники Турции отразили атаку YPG на северо-востоке Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли ответные удары по расположениям исламистов на северо-западе Хамы.

«Исламское государство»1: подозревается в организации нападения на мирных жителей к югу от Хасаки.

«Тахрир аш-Шам»: продолжает провоцировать столкновения с САА на границах «Большого Идлиба».

ВС Турции и протурецкие силы: отбили атаку курдских боевиков в районе Манбиджа на северо-востоке Алеппо.

Международная коалиция: провела рейды в населенном пункте Хаваидж в Восточном Дейр-эз-Зоре.

Провинция Алеппо

Произошли новые боестолкновения между курдскими бандгруппами и поддерживаемыми Турцией формированиями на северо-востоке Алеппо. Twitter-канал (step_agency) сообщает о том, что сегодня ночью Отряды народной самообороны (YPG) предприняли вылазку в районе населенного пункта Ялычлы недалеко от Манбиджа. Тем не менее протурецким ополченцам удалось отразить атаку, не понеся потерь в живой силе или военной технике. Таким образом, курдские радикалы не перестают провоцировать вооруженные стычки на линии соприкосновения сил с союзниками Турции, что может привести к возобновлению антитеррористической операции турецких войск «Источник мира».

Провинция Дейр-эз-Зор

Агентство новостей Difesa & Sicurezza заявило о новых рейдах сил международной коалиции, возглавляемой США, и поддерживаемых ими курдских группировок на оккупированных территориях Восточного Дейр-эз-Зора. Отмечается, что недавно прошли обыски в населенном пункте Хаваидж, находящемся на восточном берегу Евфрата северо-восточнее Меядина. Операция привела к задержанию ряда местных жителей по обвинению в сотрудничестве с «Исламским государством». Кроме того, в городе был введен комендантский час. Как известно, лица, которые попадают под арест во время подобных акций, как правило, являются активистами и выступают против оккупации США и «Демократических сил Сирии»**** (SDF).

Провинция Идлиб

Боевики террористической коалиции «Тахрир аш-Шам» предприняли новую попытку атаки на позиции правительственных подразделений в Восточном Идлибе. Информационный портал Step News Agency сообщает о том, что исламисты «Джебхат ан-Нусры»1***, стоящей во главе альянса, нанесли ракетные удары по грузовикам с боеприпасами Сирийской арабской армии (САА) в районе населенного пункта Абу Омар, уничтожив четыре автомобиля. Кроме того, оппозиционные источники заявляют о гибели одного из бойцов проасадовских ополченческих отрядов неподалеку от города Аджаз. Тем не менее официального подтверждения данные сведения пока не получили.

Тем временем части Сирийской арабской армии (САА) интенсифицировали обстрелы укрепрайонов исламистов на западе региона недалеко от границы с Латакией. Тот же источник передает, что под ударом сил САР оказались военные объекты радикалов на окраинах населенных пунктов Хамбушия и Бдама.

Провинция Хама

Вслед за атаками в Идлибе также последовали и нападения джихадистов в Хаме. Новостной портал Step News Agency сообщает о том, что исламисты задействовали на северо-западе провинции свои беспилотники, ввиду чего на территории военной авиабазы, расположенной недалеко от административного центра региона, вспыхнул пожар. После этого Сирийская арабская армия (САА) была вынуждена открыть ответный огонь. Военный источник в сети Twitter (ufuk_sy) передает, что ударам правительственных подразделений подверглись фортификационные сооружения боевиков на подступах к населенным пунктам Аль-Хувейджа, Бейт ар-Рас, Джубб Сулейман, Аль-Бадрия и Аль-Арима. О потерях сторон в живой силе или технике на данный момент ничего неизвестно.

Провинция Хасака

Военный источник в сети Twitter (alkhabour21) сообщает о том, что в Хасаке был совершен налет на семью мирных жителей. Нападение произошло южнее административного центра провинции, в результате чего был убит молодой человек по имени Али Сулейман аль-Дарвиш, его отец получил тяжелые ранения. Никаких сведений о возможных организаторах вылазки пока не поступало, однако местные активисты подозревают в случившемся террористов «спящих ячеек» «Исламского государства». Напомним, несколько часов назад в окрестностях Хасаки прогремел взрыв мотоцикла, в минировании которого также подозреваются боевики террористической группировки.

1 Организация запрещена на территории РФ.