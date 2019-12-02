США объединили курдских боевиков с ИГ из-за краха своей «политики» в Сирии

Москва, 2 декабря. США при помощи курдских боевиков и террористов формировали силы, которые должны были бы уничтожить Сирию, однако план Вашингтона потерпел провал, сообщил член-корреспондент РАЕН, эксперт по геополитике Константин Соколов.

По мнению эксперта, курдские бандформирования, как и «Исламское государство»1 (террористическая организация запрещена в России. — Прим. ФАН), были созданы и поддержаны американской стороной для дестабилизации ситуации в Сирии и для реализации своих задач. Соколов подчеркнул, и курдские боевики, и террористы действуют в интересах Вашингтона.

«Мы понимаем, что по каноническим правилам никакое повстанческое движение без внешней поддержки долго существовать не может, — указал Соколов в беседе с изданием «Слово и дело». — Понятно, что курды, не имея внешней поддержки, долго существовать в том состоянии – полуподпольном, полуоткрытом, не могли бы. Конечно же, они зависимы от США. Также и переформирование ИГИЛ1 — США играли главную роль, не в открытую, они формировали ту силу, которая, согласно их стратегии, должна была взорвать этот регион мира».

Американцы решили объединить поддерживаемых ими курдских радикалов с террористами ИГ1, против которых они якобы ведут борьбу в Сирии. По мнению эксперта, планы США на Ближнем Востоке терпят крах, и именно поэтому Вашингтону приходится придумывать и реализовывать схемы, обличающие их преступные замыслы.

«В последние годы сценарий США на Ближнем Востоке начинает рушиться, и рушится он по причине того, что местные национальные элиты государств, которые сейчас хотят уничтожить Соединенные Штаты, начинают осознавать эту угрозу», — указал эксперт, добавив, что сейчас разные страны оказывают сопротивление Вашингтону.

Ранее стало известно, что США при поддержке курдских боевиков, которые сотрудничают с ИГ, незаконно добывают сирийскую нефть и вывозят ее из республики. Американцы объясняют свои действия «охраной» части территории САР от боевиков.

Минобороны России обнародовало кадры, которые доказывают причастность США к преступным действиям в САР.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало вторую часть расследования, в котором говорится о связях между США и боевиками в Сирии. Вашингтон поставляет террористам инструкторов, обеспечивает оружием, беспилотниками и наемниками в обмен на сирийскую нефть. ФАН удалось получить свидетельские показания, подтверждающие участие США в создании, поддержке и финансировании «Исламского государства».

В первой части расследования говорилось о связях сбежавшего из России олигарха Михаила Ходорковского и журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с ИГ. В частности, среди вещей террористов был обнаружен номер телефона репортера.

1 Организация запрещена на территории РФ.