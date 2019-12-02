США используют «борьбу» с боевиками в Сирии как предлог для присутствия в стране

Москва, 2 декабря. США только имитируют борьбу с терроризмом в Сирии, на деле используя курдских боевиков и террористов «Исламского государства»1 (запрещено в России) для борьбы с официальным Дамаском. Такую точку зрения выразил военный эксперт, директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов.

По мнению Коновалова, де-факто Вашингтону нет дела до борьбы с мировым злом, в Сирии он решает собственную задачу по свержению легитимного правительства президента Башара Асада. Для достижения цели при этом использует оккупировавших государство курдских радикалов из состава «Демократических сил Сирии» (SDF) и террористов ИГ1.

«Американцы руководствуются логикой большой игры, проводимой исключительно по их понятиям. Они используют и курдские бандформирования, и террористов «Исламского государства», которых они координируют между собой. Все эти боевики являются лишь инструментами в руках США, которые используются для достижения единственной цели — свергнуть любым способом законное правительство Дамаска», — объяснил эксперт «ПолитРоссии».

Он обратил внимание, что США не оставляют попыток добиться своих целей, несмотря на очевидные неудачи. Это показывает текущая ситуация с курдами, которых Вашингтон спровоцировал на обострение обстановки на севере Сирии. Эксперт полагает, что вскоре новую активность проявят и боевики ИГ.

Коновалов подчеркивает, что от боеспособности боевиков напрямую зависит американское присутствие в Сирии, поэтому Вашингтон не скупится и оказывает террористам всестороннюю поддержку.

«Боевиков «Исламского государства» США используют для оказания политического давления, либо проведения некоего маневра на всей ближневосточной территории. Сирия сегодня — это главное направление в регионе, в котором действует множество различных сил и сторон», — рассказал Коновалов.

Поэтому американцы используют террористов с целью затянуть процесс восстановления государства, поставляя им оружие и технику, проводя обучение, «сливая» информацию и так далее.

Американские инструкторы внушали террористам, что якобы официально воюющие против них курдские боевики являются «братьями» для исламистов, добавил эксперт.

«Курды нужны американцам для тех же целей, что и ИГ. Также они играют решающую роль в вывозе нефти. Но, поскольку официально США и SDF ведут борьбу против ИГ, Вашингтону приходится маневрировать, координировать действия боевиков, открывать лжетюрьмы и прочее. Это сложный, хитро продуманный спектакль, призванный замаскировать истинные цели Штатов», — резюмировал Коновалов.

Корреспонденты Федерального агентства новостей смогли доказать причастность США к созданию и продвижению ИГИЛ1 в Сирии. Были получены свидетельские показания, подтверждающие, что Вашингтон спонсировал, тренировал и снабжал исламистов оружием, и выпустили специальный материал «MADE IN USA: Как США помогают «Исламскому государству», рассказывающий о взаимном сотрудничестве государства и экстремистской группировки.

В ноябре ФАН рассказал, как именно происходит нелегальная добыча сирийской нефти под эгидой США. Один из собеседников агентства, водитель нефтевоза, который занимался незаконной транспортировкой нефти из Сирии в Ирак, рассказал, что перевозил «черное золото» с месторождения «Аль-Омар» у побережья Евфрата два раза в неделю. Он устроился на эту «работу» в 2016 году, тогда месторождения в Дейр-эз-Зоре, включая «Аль-Омар», были под контролем боевиков ИГ. По его словам, с того момента «руководители» не менялись.

Надежными соратниками для незаконной деятельности Америки по вывозу нефти стали курдские радикальные группировки из состава «Демократических сил Сирии» (SDF). Как сообщали источники, главарь SDF Мазлум Абди решил обменять государственную нефть на предоставление американцам абсолютной власти в нефтеносных районах родной Сирии и получил множество личных выгод, которыми теперь пользуется с удовольствием.

Кроме того, ФАН вскрыл факты сотрудничества журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с ИГИЛ. Бывший боевик рассказал, что общался с Коротковым, когда занимался пропагандой для террористов. Оказалось, что представитель СМИ работал с джихадистами по заказу беглого олигарха Михаила Ходорковского. По словам знакомого журналиста, деньги у Короткова появлялись сразу после поездок на форумы в Европу, организатором которых является бизнесмен.

1 Организация запрещена на территории РФ.