Путин потребовал нарастить боевые возможности ВМФ России

Сочи, 2 декабря. Боевые возможности Военно-морского флота России необходимо нарастить в ближайшие годы. Такую задачу поставил президент РФ Владимир Путин в Сочи на 14-ой серии совещаний по оборонной тематике.

«В ближайшие годы необходимо активно наращивать боевые возможности флота», — потребовал глава государства.

Президент напомнил о плановом поступлении в боевой состав ВМФ фрегатов и подводных лодок, доработанных под применение гиперзвуковых ракет «Циркон».

Глава государства подчеркнул также, что Россия должна развивать высокотехнологичный, современный и сбалансированный по составу Военно-морской флот, при этом важно сохранить набранные темпы.

«Мы должны и дальше (…) продолжать его оснащение вооружением и техникой последних поколений», — заключил Путин.

Ранее в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что до конца года в состав ВМФ войдут несколько новых кораблей, среди которых фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов». Также планируется пополнение Тихоокеанского флота подводной лодкой «Волхов».

Главком ВМФ Николай Евменов уточнил, что вскоре завершится ремонт атомной подводной лодки «Вепрь», большого десантного корабля «Оленегорский горняк» и гидрографического судна «Ромуальд Муклевич». Также будет продолжена программа ремонта и модернизации больших противолодочных кораблей.

В ноябре в ходе церемонии закладки патрульного ледокола «Николай Зубов» на «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге президент России указал, что развитие ВМФ является одним из главных приоритетов государства.