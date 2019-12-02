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Путин рассказал о выполнении поручений по военной теме после сочинских встреч

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Путин рассказал о выполнении поручений по военной теме после сочинских встреч

Сочи, 2 декабря. По итогам прошлых встреч в Сочи по военной теме были даны сотни поручений, 70% из которых исполнены. Об этом заявил в понедельник президент России Владимир Путин на открытии совещания по вопросам военного строительства и оснащения Вооруженных сил модернизированным вооружением.

«По итогам предыдущих встреч в таком формате было дано несколько сотен поручений. Что, на мой взгляд, важно? Важно не количество, а то, как они исполняются — 70% исполнено», — заявил российский лидер.

По его словам, остальные поручения в настоящее время находятся на различных этапах исполнения. При этом президент поставил удовлетворительную оценку качеству исполнения соответственных поручений.

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