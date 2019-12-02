Песков заявил, что открытие «Турецкого потока» пройдет Стамбуле

Москва, 2 декабря. Открытие «Турецкого потока» пройдет Стамбуле. Об этом заявил в понедельник на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Пока все детали согласовываются. Будет согласована и программа. Мы традиционно сделаем объявление», — сказал Песков.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин может посетить Турцию в первой половине января будущего года. Как заметил официальный представитель Кремля, в ходе одного из телефонных разговоров лидеры РФ и Турции «договорились, что в первой декаде января 2020 года в Турции будет готова наземная часть «Турецкого потока».

Напомним, «Турецкий поток» будет поставлять российское топливо из России в Турцию и страны Южной и Юго-Восточной Европы.